Полицию Лондона раскритиковали за применение силы против протестующих

Мэр Лондона Садик Хан и глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковали лондонскую полицию за работу на акции против насилия в столице, в ходе которой правоохранительные органы применили силу для задержания нескольких участниц.

«Сцены из парка Клэпем-коммон недопустимы. Полиция должна обеспечивать соблюдение коронавирусных законов. Однако из кадров, которые я видел, ясно, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны», – написал мэр Лондона в своем Twitter.

В свою очередь глава МВД Британии заявила, что кадры с акции протеста «вызывают огорчение». «Я запросила у полиции полный отчет о том, что произошло», – написала Пател в Twitter.

В субботу люди собрались на демонстрацию из-за гибели 33-летней Сары Эверард, в убийтсве которой подозревают сотрудника полиции. Правоохранители просили разойтись всех по домам из-за незаконности мероприятия в условиях локдауна. Полиция попыталась разогнать образовавшуюся толпу, и несколько человек были задержаны, сообщила русская служба Би-би-си.

Менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику сотрудника Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции Скотленд-Ярда.