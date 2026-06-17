Тбилиси назвал «большевистской» критику Европарламентом Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Автор отчета, депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене защищает в Грузии агрессивных активистов, вся ее деятельность – антигрузинская. Она хочет втянуть нас в войну», – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.

Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что «Юкнявичене не дает покоя ее собственное большевистское прошлое, и она хочет перенести такие подходы на Грузию».

По его словам, «этот отчет – ничего не стоящая бумажка, а Юкнявичене должна извиниться перед народом Грузии».

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что «Юкнявичене принадлежит заявление о том, что «Грузинская мечта» является инфекцией. Это фашистский нарратив».

ЕП, в частности, призвал Евросоюз ввести персональные санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, других лидеров правящей партии, судей, прокуроров за «откат от демократии» и отказаться от политических контактов с грузинскими руководителями.

ЕП говорит о «политических заключенных» в Грузии, включая экс-президента Михаила Саакашвили.