Москвичам предложили выбрать отель для отпуска во время Дней Крыма Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 12 марта 2021, 21:07 Текст: Алексей Дегтярев

Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях. «В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС. При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.

В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым 12 марта 2021, 02:50

Фото: president.gov.ua

Текст: Антон Антонов

Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс. В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости». Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом 11 марта 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости». Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь». Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США. Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине». Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России 12 марта 2021, 11:50

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве. «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости». Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами». В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 10:12 Текст: Елизавета Булкина

Видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – указано в предупреждении на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия 24». Также для ролика установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 14:23

Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК

Текст: Алина Назарова

Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин 12 марта 2021, 15:54 Текст: Алексей Дегтярев

Около четверти россиян (26%) поддерживают предложение о введении четырехдневной рабочей недели для женщин, об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.ru. Инициативу омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин поддерживают 26% опрошенных, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос портала. Меньше всего поддерживают молодые люди до 24 лет (16%), женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно). Около 30% опрошенных отметили, что четырехдневную рабочую неделю нужно ввести для всех, не только для женщин, 24% отметили, что это нововведение не нужно ни для мужчин, ни для женщин. 20% затруднились оценить предложение Потяевой. Опрос проводился 11-12 марта 2021 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек, представляющих экономически активное население России старше 18 лет в 398 населенных пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не сообщается. Напомним, омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать рабочую неделю для женщин в России четырехдневной. Она отметила, что у женщин выше нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть». СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море 12 марта 2021, 17:04 Текст: Вера Басилая

Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России). «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра. Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма 12 марта 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву. По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот. «Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов. «Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт». Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Twitter собрался запустить аналог Clubhouse 12 марта 2021, 11:01 Текст: Елизавета Булкина

Социальная сеть Twitter намерена к апрелю сделать свой сервис голосовых чатов Spaces доступным для всех пользователей, сообщила пресс-секретарь сайта микроблогов. Сервис тестируется с февраля и, как ожидается, может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse, которое доступно только по приглашениям от других пользователей, передает Reuters. Судя по ролику, опубликованному Twitter, через Spaces пользователи соцсети смогут создавать свои чаты и присоединяться к чужим обсуждениям. We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021 Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Роскачество сообщало, что основными угрозами безопасности при использовании Clubhouse являются запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров 12 марта 2021, 11:31 Текст: Алина Назарова

Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публиковавших рекламу вакансий наркокурьеров. «В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Распространение на территории Российской Федерации подобного рода информации запрещено», – указано в сообщении на сайте Роскомнадзора. Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. «Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напомнили в Роскомнадзоре, добавив, что расследование будет продолжено. Нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность 12 марта 2021, 15:39 Текст: Алина Назарова

Для нарушающих российское законодательство компаний можно ввести запрет на рекламную деятельность на территории страны, а также повысить штрафные санкции, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на слушаниях в Общественной палате «Вынужденное замедление Twitter – выводы для всех». По словам Горелкина, Twitter зарабатывает в России порядка 3-4 млрд рублей. По его мнению, запрет на рекламную деятельность на территории страны мог бы стать действенной мерой для компаний, нарушающих российское законодательство. Также депутат отметил возможность применения к нарушителям повышенных штрафных санкций, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, и законодательная база для этого уже создана. Но от какого оборота считать? Доходы на российском рынке они (зарубежные интернет-площадки) не показывают, поэтому стоит, наверное, брать от глобального дохода, и тогда штрафы будут сопоставимы с теми, что применяются в ЕС. … У нас нет стремления и намерения заблокировать или как-то ущемлять в правах иностранные платформы. Но мы хотим создать единые правила и механизмы для всех российских и иностранных компаний», – подчеркнул он. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Стало известно о новой схеме мошенничества через сервис бронирования жилья 12 марта 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Мошенники начали использовать поддельный сайт для бронирования жилья, созданный по аналогии с сервисом booking.com. Через него злоумышленники похищают средства с банковских карт россиян. Жительница Перми перевела мошенникам около 43 тыс. рублей, думая, что оплачивает проживание, забронированное на сайте booking.com. После брони в приложении системы ей пришло SMS со ссылкой для оплаты проживания, а в WhatsApp написал якобы владелец апартаментов, передает Ura.ru. «Я забронировала квартиру в Москве на букинге, мне перезвонил, как я поняла, собственник, мы с ним все согласовали. Через какое-то время мне пришло смс со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке и там нужно подтвердить бронирование», – рассказала она. Девушка все подтвердила и у нее открылась страница с оплатой проживания. Как выяснилось, адрес сайта был незначительно изменен: вместо booking.com было указано booking-m.com. Она ввела данные своей карты, с которой тут же списали 14 тыс. 280 рублей, но мошенник в WhatsApp сказал, что деньги не поступили в систему и даже в подтверждение своих слов прислал фото с компьютера. После этого девушка вступила в переписку с якобы техподдержкой системы бронирования. Там ей сообщили, что для возврата средств нужно, чтобы на карте было столько же денег, сколько списали изначально. После этого ей пришел код для оплаты от банка, который девушка ввела в форму мошенников и у нее снова списали 14 тыс. 280 рублей. «Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тыс. В итоге было уже 43 тыс. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила», – рассказала она. После этого мошенники попытались снять у нее уже 43 тыс. рублей, но девушка пришла в банк, где заблокировала карту. Также она написала заявление в полицию. Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, которые расследуют «утечки данных». Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал собиравших данные ботов 12 марта 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Администрация Telegram заблокировала бот «Глаз бога», позволявший пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. «Telegram удалил аккаунт знаменитого бота для «пробива» – «Глаз Бога». «Smart Search Bot» – второй по популярности бот для «пробива» так же удален из Telegram. Кроме того, удалены «Архангел» и «Mail Search Bot», – сообщает Telegram-канал «Утечки информации». На канал создателей бота «Глаз бога» были подписаны более 800 тыс. человек. В начале марта Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (робот, который имеет встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube 12 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она. По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия». Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.