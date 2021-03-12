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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там.
«В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости»
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Крыму
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Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил, что западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму. «Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его «оккупации» Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров», – приводит слова зампостпреда России ТАСС.
«При этом мы последовательно призывали пригласить к участию самих жителей полуострова, лучше которых никто о жизни на нем, понятное дело, не расскажет», – констатировал он, подчеркнув, что инициатива была отвергнута. «Взяв долгую паузу, коллеги нам предсказуемо отказали, даже не назвав причину, – указал Полянский, – правда о ситуации на полуострове им абсолютно не нужна». «Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей «Аррии» по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность», – заявил зампостпреда России. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что западные коллеги примут участие во встрече.
Напомним, 22 мая 2020 года российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова. При этом Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН. Глава украинской общины Крыма назвала отказ слушать жителей Крыма в ООН лицемерием.
Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин
Около четверти россиян (26%) поддерживают предложение о введении четырехдневной рабочей недели для женщин, об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.ru.
Инициативу омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин поддерживают 26% опрошенных, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос портала.
Меньше всего поддерживают молодые люди до 24 лет (16%), женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно).
Около 30% опрошенных отметили, что четырехдневную рабочую неделю нужно ввести для всех, не только для женщин, 24% отметили, что это нововведение не нужно ни для мужчин, ни для женщин. 20% затруднились оценить предложение Потяевой.
Опрос проводился 11-12 марта 2021 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек, представляющих экономически активное население России старше 18 лет в 398 населенных пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не сообщается.
Напомним, омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать рабочую неделю для женщин в России четырехдневной. Она отметила, что у женщин выше нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть».
СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
В Крыму назвали встречу западных стран в ООН «клоунским междусобойчиком»
Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, инициируемое рядом западных стран и США, станет своего рода клоунским междусобойчиком, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», нет», – передает РИА «Новости» слова Молохова.
Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма с участием представителей полуострова. По словам Полянского, Эстония отказалась дать право выступить на этом мероприятии крымчанам, не назвав причину.
Напомним, 22 мая 2020 года российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова. При этом Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН. Глава украинской общины Крыма назвала отказ слушать жителей Крыма в ООН лицемерием.
Кремль выразил уверенность в понимании Турцией правильности позиции России по Крыму
Кремль уверен, что со временем Турция поймет правильность позиции России по Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил воссоединение Крыма с Россией «темой, которая относится к категории разногласий (России и Турции)», передает ТАСС.
«Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию», – сказал он.
Представитель Кремля выразил уверенность, что в Турции рано или поздно «поймут правильность и обоснованность позиции России».
Он отметил при этом, что позиция Анкары по Крыму не влияет на отношения двух стран, передает РИА «Новости».
«Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует», – уточнил Песков.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В феврале 2021 года в эфире турецкого телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению сферы влияния Анкары. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России.
В Крыму решили подать иск к Украине из-за водной блокады
Власти Крыма готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – передает ТАСС слова Константинова.
Он подчеркнул, что такой судебный процесс «в первую очередь имеет моральное значение».
Выступая на сессии Госсовета, Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.
«Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала. Особое поручение совместно с представителями прокуратуры – установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий чтобы эта вода была перекрыта», – добавил спикер.
Ранее Константинов рассказал, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова.
Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море
Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит ТАСС сообщение центра.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.
По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.
«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube
Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
«Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она.
По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия».
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube
Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму.
«Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»
Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС.
«Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
В Госдуме назвали встречу на базе «Крымской платформы» «пустопорожним разговором»
Предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Новая платформа – это очередная спецоперация не дальше пределов кабинета, ну или административного здания, где украинские дипломаты будут расшаркиваться перед гостями и вместе строить планы, которым не суждено сбыться. Судя по всему, господин Кулеба знает толк в тусовках, поэтому ему нужно постоянное движение, чтобы менялись лица ... Ну и самое главное - после пустопорожних разговоров запланирован банкет и дискотека, где можно будет всю душу вложить в телодвижения по возвращению полуострова», – сказал Бальбек.
Депутат предположил, что после «трех китов» Кулеба, вероятно, придумает новую схему, которая «гарантированно» вернет Крым, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.