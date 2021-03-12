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Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube
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Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму.
«Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»
Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС.
«Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»
Видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.
«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – указано в предупреждении на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия 24». Также для ролика установлено ограничение по возрасту.
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости».
Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов.
«Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube.
Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».
Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.
Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Эксперт: Россия показала способность защитить детей от вредного контента в соцсетях
Любая информация на любом интернет-ресурсе, которая пагубно влияет на воспитание, на моральное состояние наших детей и опасна для них, должна быть удалена. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД активист движения «Матери России» Светлана Недилько, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении трафика социальной сети Twitter.
«Я рада, что вредный контент в Сети теперь будет отслеживаться и на глаза нашим детям больше не попадут призывы об участии в несанкционированных митингах или приглашения в «группы смерти», – заявила председатель Краснодарского регионального отделения движения «Матери России» Светлана Недилько. – Нам не нужно, чтобы социальные сети наших детей учили делать то, что не принято в наших семьях и о чем здравомыслящему человеку неприятно даже думать».
Как надеется Недилько, также необходимо изменить ситуацию, когда дети могут с легкостью зарегистрироваться в социальных сетях и смотреть все, что предлагают им Twitter, TikTok и другие ресурсы. «Надо, чтобы ребенок мог создать аккаунт в социальных сетях только с разрешения взрослых. А опасный контент там должен выделяться, – допустим, по ключевым словам, – и сразу блокироваться», – считает собеседница.
«Мы в курсе, что владельцы больших интернет-платформ зачастую игнорируют российское законодательство. Но почему же они тогда недовольны, если наша власть их за это наказывает? Сейчас мы показали, что можем защитить наших детей от опасной для них информации», – заключила Недилько.
Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года отказывается удалять контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также пропаганду наркотиков. Перед этим Роскомнадзор направил в Twitter. выше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.
«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве.
Компания Twitter назвала решение Роскомнадзора «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете».
Сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член СПЧ Галина Осокина ранее так прокомментировала заявление Twitter: «Конечно, никакие дискуссии решением Роскомнадзора не глушатся. Ограничения введены против действительно опасного контента, который угрожает жизни и здоровью детей. Но идет информационная война, поэтому Россию обвиняют непонятно в чем».
Twitter собрался запустить аналог Clubhouse
Социальная сеть Twitter намерена к апрелю сделать свой сервис голосовых чатов Spaces доступным для всех пользователей, сообщила пресс-секретарь сайта микроблогов.
Сервис тестируется с февраля и, как ожидается, может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse, которое доступно только по приглашениям от других пользователей, передает Reuters.
Судя по ролику, опубликованному Twitter, через Spaces пользователи соцсети смогут создавать свои чаты и присоединяться к чужим обсуждениям.
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Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Роскачество сообщало, что основными угрозами безопасности при использовании Clubhouse являются запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android.
Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.
По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.
«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Стало известно о новой схеме мошенничества через сервис бронирования жилья
Мошенники начали использовать поддельный сайт для бронирования жилья, созданный по аналогии с сервисом booking.com. Через него злоумышленники похищают средства с банковских карт россиян.
Жительница Перми перевела мошенникам около 43 тыс. рублей, думая, что оплачивает проживание, забронированное на сайте booking.com. После брони в приложении системы ей пришло SMS со ссылкой для оплаты проживания, а в WhatsApp написал якобы владелец апартаментов, передает Ura.ru.
«Я забронировала квартиру в Москве на букинге, мне перезвонил, как я поняла, собственник, мы с ним все согласовали. Через какое-то время мне пришло смс со ссылкой якобы от booking.com. Я перехожу по ссылке и там нужно подтвердить бронирование», – рассказала она.
Девушка все подтвердила и у нее открылась страница с оплатой проживания. Как выяснилось, адрес сайта был незначительно изменен: вместо booking.com было указано booking-m.com.
Она ввела данные своей карты, с которой тут же списали 14 тыс. 280 рублей, но мошенник в WhatsApp сказал, что деньги не поступили в систему и даже в подтверждение своих слов прислал фото с компьютера. После этого девушка вступила в переписку с якобы техподдержкой системы бронирования.
Там ей сообщили, что для возврата средств нужно, чтобы на карте было столько же денег, сколько списали изначально. После этого ей пришел код для оплаты от банка, который девушка ввела в форму мошенников и у нее снова списали 14 тыс. 280 рублей.
«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тыс. В итоге было уже 43 тыс. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила», – рассказала она.
После этого мошенники попытались снять у нее уже 43 тыс. рублей, но девушка пришла в банк, где заблокировала карту. Также она написала заявление в полицию.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, которые расследуют «утечки данных».
Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал собиравших данные ботов
Администрация Telegram заблокировала бот «Глаз бога», позволявший пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу.
«Telegram удалил аккаунт знаменитого бота для «пробива» – «Глаз Бога». «Smart Search Bot» – второй по популярности бот для «пробива» так же удален из Telegram. Кроме того, удалены «Архангел» и «Mail Search Bot», – сообщает Telegram-канал «Утечки информации».
На канал создателей бота «Глаз бога» были подписаны более 800 тыс. человек.
В начале марта Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов (робот, который имеет встроенный поисковый механизм), позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу.
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публиковавших рекламу вакансий наркокурьеров.
«В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Распространение на территории Российской Федерации подобного рода информации запрещено», – указано в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены.
«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напомнили в Роскомнадзоре, добавив, что расследование будет продолжено.
В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube
Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
«Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она.
По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия».
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен.
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
В Госдуме назвали встречу на базе «Крымской платформы» «пустопорожним разговором»
Предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Новая платформа – это очередная спецоперация не дальше пределов кабинета, ну или административного здания, где украинские дипломаты будут расшаркиваться перед гостями и вместе строить планы, которым не суждено сбыться. Судя по всему, господин Кулеба знает толк в тусовках, поэтому ему нужно постоянное движение, чтобы менялись лица ... Ну и самое главное - после пустопорожних разговоров запланирован банкет и дискотека, где можно будет всю душу вложить в телодвижения по возвращению полуострова», – сказал Бальбек.
Депутат предположил, что после «трех китов» Кулеба, вероятно, придумает новую схему, которая «гарантированно» вернет Крым, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Роскомнадзор готов вести диалог с Twitter, но компания не реагирует на запросы и требования ведомства, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», – сказал Зайцев на слушаниях в Общественной палате «Вынужденное замедление Twitter – выводы для всех».
Он добавил, что Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде, но реакции пока также не было, передает ТАСС.
Зайцев отметил, что Роскомнадзор замедляет доступ к социальной сети в рамках российского законодательства. «За неудаление такого (запрещенного) контента предусмотрено ограничение доступа. И мы уведомляли Twitter о возможной блокировке, если компания не выполнит требование об удалении запрещенного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры в виде замедления доступа к данной интернет-площадке. Повторюсь, мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц в Twitter, и они нас знают», – добавил представитель ведомства.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.
В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.
Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.
В ОП оценили распространение запрещенного контента в Twitter
Российский МИД и правоохранители должны узнать у американской стороны, почему представители соцсети Twitter, в которой зафиксировано распространение детской порнографии, остаются на свободе, несмотря на специфику законодательства США, заявила член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Сам момент распространения детской порнографии на платформе Twitter вызывает очень много вопросов. Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? ...Мы, конечно, просим министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне», – сказала Мизулина, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.
В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.
Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.