США собрались усилить поддержку Украины

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НОВОСТЬ ЧАСА

США допустили введение санкций против оператора «Северного потока – 2»

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты»

Всего «проклятых солдат», как считают польские историки, было порядка 20 тысяч человек общественное достояние
Из Белоруссии высылают польского консула, Варшава возмущена и угрожает ответом. Причина дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память разная. Одни помнят героев, другие – жестоких убийц. Чего добивались борцы за «объединение польских земель»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
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Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США допустили введение санкций против оператора «Северного потока – 2»
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    США собрались усилить поддержку Украины

       10 марта 2021, 23:40
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    По его словам, последний пункт «крайне важен», поскольку Киеву приходится, с одной стороны, «противостоять агрессии извне», а с другой – «разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией». «Мы нацелены на работу по всем этим направлениям», – подчеркнул Блинкен.

    Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии заявил также, что США выступают против «агрессии в Донбассе».

    В прошлую пятницу глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В тот же день Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.


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    Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
       10 марта 2021, 05:32
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.

    По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    «Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.

    По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».

    Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Коментарии (150)
    В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
       10 марта 2021, 10:39
    Фото: Міністерство оборони України
    Текст: Алина Назарова

    Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.

    «Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».

    Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».

    Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.

    Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.

    Коментарии (39)
    Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича

    10 марта 2021, 09:29

    Текст: Алина Назарова

    Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.

    Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости».

    «Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78.

    «А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw.

    «Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009.

    «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya.

    «Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347.

    «Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko.

    В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (54)
    В Киеве «доработали» план урегулирования конфликта в Донбассе

    10 марта 2021, 05:58

    Текст: Антон Никитин

    Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

    «Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права ...», – передает РИА «Новости» слова Ермака со ссылкой на «Укринформ».

    По утверждению украинского чиновника, речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией. Он выразил надежду, что план станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».

    Ранее Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования
       10 марта 2021, 14:52
    Фото: Gleb Garanich/Reuters
    Текст: Наталья Макарова

    «Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя заявление представителей Киева о том, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе и опасается российских провокаций.

    «Я бы не рассматривал посылы, сделанные такими персонажами, как представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. Он один из экспертов, сидящих на американских грантах последние 20 лет. Никакого отношения ни к Донбассу, ни к переговорному процессу он, по сути, не имеет», – сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

    Ранее Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева в ТКГ, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.

    Говоря о реальном положении дел в регионе, собеседник отметил, что «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях». Одновременно с этим десятки единиц техники не обнаруживают на местах хранения со стороны Украины.

    «Кроме того, – добавил Мирошник, – каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения. За минувшие сутки порядка сотни боеприпасов было применено со стороны Украины, в том числе тяжелые минометы и гранатометы. Таким образом, Киев активно стягивает вооружение и ведет обстрелы в Донбассе, при этом не заявив о выходе из достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня».

    По словам эксперта, «активизация действий произошла после 19 февраля, когда якобы было проведено некое заседание Совета нацбезопасности Украины, где было принято «засекреченное» решение по Донбассу. «А по факту на уровне президента и его окружения принято решение о несоблюдении Минских соглашений», – уверен Мирошник.  

    «На мой взгляд, напряженная ситуация в регионе связана со сменой руководства Соединенных Штатов, – поясняет Мирошник. – Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс».

    «При этом маловероятно, что Украина бросится в бой и будет пытаться захватить территории. Киеву нужно организовать обстрел и показывать картинку, говоря при этом, что «русско-террористические» войска пытаются лишить Украину независимости», – считает собеседник.

    Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Коментарии (17)
    Кот задушил младенца на Украине

    10 марта 2021, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

    Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот, передает РИА «Новости».

    Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.

    О происшествии также уведомили полицию.

    Напомним, в декабре 2019 года в Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил спящую в коляске 9-месячную девочку.

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    Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины
       10 марта 2021, 22:31
    Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, сообщила пресс-служба суда.

    По данным пресс-службы, соответствующие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15.00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15.00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», передает ТАСС.

    Накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube.

    Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.

    В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины. 4 февраля в Верховный суд Украины поступило два иска с требованием отменить указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов. 12 февраля оппозиционный украинский телеканал Zik обратился в Верховный суд с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным.

    В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Владимир Путин указал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

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    В Раде заявили, что Украина стала мировым центром торговли детьми

    10 марта 2021, 15:17

    Текст: Ксения Панькова

    Украина стала в последние годы мировым центром торговли детьми, в 2020 году в Киевской области вдвое выросло межгосударственное усыновление, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Павленко.

    «Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми», – заявил депутат в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

    В 2020 году, как отметил Павленко, в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время, вдвое выросло межгосударственное усыновление. «В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться», – добавил он.

    Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев должен работать над сменой своего имиджа в мире, чтобы Украина не ассоциировалась с конфликтом на востоке страны и коррупцией, а хотя бы с борщом.

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    Польский город приостановил все связи с украинским Тернополем из-за прославления Шухевича

    10 марта 2021, 20:25

    Текст: Елизавета Булкина

    Город Замосць в Польше заморозил любое сотрудничество с украинским Тернополем из-за прославления одного из руководителей запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*) Романа Шухевича, заявил мэр польского города Анджей Внук.

    «Я с сожалением воспринял тот факт, что 5 марта текущего года депутаты города Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича – командира УПА*, ответственного за жестокие убийства поляков», – передает заявление градоначальника РИА «Новости».

    «Поэтому я должен объявить, что мы приостанавливаем все отношения на ниве местного самоуправления с властями Тернополя», – отметил Внук.

    Замосць и Тернополь в рамках сотрудничества должны были реализовать проект под названием «Общая история двух городов – Тернополя и Замосця», на который они получили финансирование из средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша – Белоруссия – Украина стоимостью 68 713 евро.

    По словам мэра, «поведение депутатов города Тернополя стоит в явном противоречии с заявлениями исполнительной власти – мэра и аппарата местного самоуправления – в отношении совместной работы над сохранением польского и украинского наследия, продвижения международного сотрудничества и памяти об истории этого города, которая строилась на протяжении веков как гражданами польской национальности, так и украинской».

    «Я надеюсь, что на стороне наших украинских партнеров будет понимание того, что любая инициатива по прославлению военных преступников порождает последствия. Каждая такая инициатива должна учитывать чувства семей погибших и польского народа», – написал Внук.

    Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры.

    В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    В Крыму решили подать иск к Украине из-за водной блокады

    10 марта 2021, 13:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Крыма готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

    «Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – передает ТАСС слова Константинова.

    Он подчеркнул, что такой судебный процесс «в первую очередь имеет моральное значение».

    Выступая на сессии Госсовета, Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.

    «Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала. Особое поручение совместно с представителями прокуратуры – установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий чтобы эта вода была перекрыта», – добавил спикер.

    Ранее Константинов рассказал, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. 

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    Минкультуры Украины посоветовало Киеву поработать над сменой имиджа в мире

    10 марта 2021, 14:41

    Текст: Ксения Панькова

    Киев должен работать над сменой своего имиджа в мире, чтобы Украина не ассоциировалась с конфликтом на востоке страны и коррупцией, а хотя бы с борщом, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    «Мы должны работать над собственными позитивными нарративами, которые существуют в нашем государстве, чтобы оно не ассоциировалось сейчас с войной и коррупцией, а хотя бы с писанками, борщом и современной украинской модой», – сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм». Ткаченко назвал эту задачу для Киева «мягкой силой», которая должна «разбить вал дезинформации» в отношении страны, к которому, по мнению чиновника, якобы причастна Россия, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.

    Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.

    Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.

    Советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России».

    Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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    В Кремле заявили об отсутствии данных о новом плане урегулирования в Донбассе

    10 марта 2021, 13:07

    Текст: Елизавета Булкина

    Кремль не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Я не имею никакой информации о существовании такого плана», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что, если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе с главой российского государства Владимиром Путиным.

    «Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога, и именно президент Путин приложил немало усилий для поиска урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена», – пояснил пресс-секретарь президента.

    «И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», – отметил Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что, говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь, он имеет в виду положения минского комплекса мер. «И, во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», – сказал он.

    Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

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    В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе

    10 марта 2021, 21:30

    Текст: Ксения Панькова

    Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе с начала этой недели, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    «С начала этой недели отмечается усиление обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции ДНР.

    По его словам, для обеспечения безопасности жителей республики Народная милиция вынуждена была трижды открывать огонь «на подавление из незапрещенных минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба». «Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», – отметил представитель ведомства.

    Кроме того, по данным представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду с 7.40 до 18.40 (мск) «было зафиксировано пять фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины». «Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено 25 выстрелов из гранатометов АГС и СПГ. Также был зафиксирован снайперский огонь «, – добавил представитель ведомства.

    Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек

    10 марта 2021, 22:21

    Текст: Ксения Панькова

    Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.

    «С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

    Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.

    Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    В ЛНР заявили о ранении военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков

    10 марта 2021, 21:44

    Текст: Елизавета Булкина

    При обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) украинскими силовиками ранения получил военнослужащий республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — передает его слова «Луганский информационный центр».

    Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.

    Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

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