Защитники Трампа в Сенате обвинили демократов в использовании беспорядков в партийных интересах

Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России.

По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели».

По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий.

На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России.

«А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев.

В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии.

Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий.

В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.