Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян

Алексей Навальный и его сторонники продолжают издеваться над ветераном Игнатом Артеменко. Так в Сети отреагировали на утверждения журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го. Из архивных документов следует, что Артеменко уже с 1942 года с оружием в руках помогал партизанскому подполью.

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отреагировала на скандальную публикацию журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант». «Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале.

Более того, со ссылкой на другого блогера Рынска утверждает, что Артеменко «два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать». «Молодец, дед. Умеет устраиваться. И типа «воевал», и аккуратненько сховался, когда другие в Вяземском котле и на Курской дуге погибали», – написала она.

«Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной «штафиркой», интендантом», говоря, что «нигде он не воевал, на теплом месте отсиделся, – пишет Амельчинкова в Facebook. – Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!».

В свою очередь доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов напомнил, что Артеменко начал войну партизаном, но «мы дожили до времен, когда вынуждены доказывать, что партизанские отряды, это была не штабная работа, что партизаны совершали немыслимые для регулярной армии подвиги в чреве фашистской армии». «Мы забыли в составе каких отрядов воевали «пионеры герои», мы все забыли... Напоминаем на примере одного Героя, Игната Сергеевича!» – пишет Карнаухов в своем Telegram-канале.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева уверена, что сторонники Навального в очередной раз перешли границы, демонстрируя «удивительную настойчивость в своей злобе». «Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения, и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь», – пишет Цунаева в Instagram.

Она посоветовала внимательно изучить доступные архивные документы и пообщаться с человеком лично, «прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей». «Для тех, кто понимает, что Красная армия спасла нашу страну от геноцида, истребления и рабства важен подвиг каждого кто воевал, освобождал нашу страну от нацизма. Провел человек на фронте четыре года или один день – наша память и благодарность будет неизменна», – уверена Цунаева.

Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.

К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели.

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.