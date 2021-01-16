Стали известны условия получения пенсии больше 30 тыс. рублей

Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тыс. рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тыс., однако на возможность начисления такой суммы влияет ряд факторов, рассказал глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Биезбардис пояснил, что в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. При этом россиян с пенсией в 25 тыс. рублей до 2019 года мало, передает РИА «Новости».

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян», – сказал он.

Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян – 17,5 тыс. рублей.

Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Чем выше «белая» зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия.

Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. При выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40% больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое.

Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан.