Провалившиеся под лед дети утонули в Саратовской области

В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ

США напрасно надеются, что ФРГ откажется от реализации «Северного потока – 2», поскольку проект служит для правительства Германии способом выживания, пишет Foreign Policy.

По данным издания, республиканцы уверены, что остановить строительство газопровода позволят американские санкции против ФРГ, а демократы полагают, что положить конец проекту можно и без ограничительных мер против немецких компаний, достигнув компромисса. При этом обе стороны сходятся в абсолютной уверенности в том, что США в этом вопросе каким-либо образом победят, а Германия отступит, передает РИА «Новости».

«Кажется, мало кто в Вашингтоне задумывался над тем, что правительство Германии считает «Северный поток – 2» способом выживания и собирается завершить его во что бы то ни стало», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

Отмечается, что никакие американские санкции, никакие льготные тарифы от США, никакие обязательства НАТО не убедят канцлера ФРГ Ангелу Меркель подорвать доходы и кредитоспособность немецкой промышленности. В Foreign Policy подчеркнули, что отказ Меркель от газопровода позволил бы усомниться в суверенитете экономики Германии, а также отпугнул бы избирателей от ее партии.

При этом сотрудник издания указывает, что Германия могла бы поменять решение по вопросу российских поставок газа, если бы отказалась от запрета ядерной энергии или снизила спрос на энергию в сфере промышленности, повысив на нее цены. Однако любой из этих шагов окажется «политическим суицидом» в стране, которая в этом году должна провести целый ряд голосований. А «Северный поток – 2» позволит немецким политикам не принимать непопулярных решений и «остаться на плаву».

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