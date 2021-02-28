Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга

Эксперт: Армения демонстрирует последствия правления дорвавшихся до власти непрофессионалов

К плачевному состоянию армянской армии привело правление Никола Пашиняна, который получил власть благодаря поддержке Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя политический кризис в Ереване. По его мнению, это показывает неспособность пришедших к власти революционным путем лидеров управлять страной и защищать ее безопасность.

«США неслучайно построили в Ереване чуть ли не самое большое в Европе посольство. Стратегическая цель Вашингтона там одна – выдавить Россию с Южного Кавказа. Американцы работали там многие годы и вот чего достигли, а мы, к сожалению, эту работу не ведем. У Пашиняна, на самом деле осталось лишь около 20% сторонников в обществе, но те, кто остались зомбированы западной пропагандой», – говорит директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, Пашинян – это ставленник «даже не самого американского финансиста Джорджа Сороса, а ставленник главы местного отделения фонда Сорова Ларисы Минасян». «При участии уже упомянутых мною зарубежных спецслужб представители фонда Сороса поставили Пашиняна во главе государства, что привело и к плачевному состоянию армянской армии, которое проявилось во время войны», – считает собеседник.

По предположению Багдасарова, сценарий прихода Пашиняна к власти был разработан в первую очередь британской разведслужбой МИ-6 в сотрудничестве с турецкой разведкой и «при активном участии американцев». «Они привели Пашиняна к власти с понятной перспективой – вырвать Армению из-под влияния России, а заодно и решить карабахский вопрос», – говорит эксперт.

«Еще до войны в Карабахе я говорил, что господин Пашинян – это эквивалент «российского Навального». Он вообще не способен управлять государством. У него отсутствует опыт военного и административного управления. Этот человек попал на высший пост в стране в результате определенной манипуляции», – считает политолог.

Багдасаров видит аналогию между событиями в России 90-х годов и нынешними событиями в Армении. «Россия тогда заключила унизительный для себя Хасавюртовский мир, а Армения только что проиграла войну в Карабахе. Такие поражения доказывают неспособность лидеров, пришедших к власти революционным путем, управлять страной, защищать ее национальную безопасность», – считает эксперт.

«Ситуацию в России 90-х и в нынешней Армении сближает непрофессионализм руководства. Причем, в России тогда в правительстве еще оставались советские специалисты, которые хоть что-то понимали. А если, не дай Бог, к власти в России придет новая волна управленцев, которых сейчас пытается вытолкнуть наверх наш уличный протест, то у нас будет еще хуже, чем в Армении. Армения – небольшая относительно мононациональная страна. У нас – огромная многонациональная страна со значительно более сложным устройством. Если к власти в Москве придет «российский Пашинян», это обернется распадом государства. Вот, как опасен непрофессионализм, который дорвался до власти», – предупреждает эксперт.

Напомним, политический кризис начался в Армении в четверг – после того, как вооруженные силы потребовали отставки правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В Ереване с тех пор почти непрерывно проходят акции сторонников и противников Пашиняна.

«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил президент соседнего Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что правительство Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху», передает РИА «Новости». Он также выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября.