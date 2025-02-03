Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО

Глава Минмолодежи Якутии получил тяжелое ранение в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО), передает ТАСС. О случившемся сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков через свой телеграм-канал. Шамаев отправился в зону СВО после заключения контракта на военную службу в сентябре 2024 года.

В связи с обстоятельствами, трудовой контракт Шамаева в министерстве был приостановлен. На посту исполняющего обязанности министра его заменил участник СВО и Герой России Игорь Юргин. Бычков выразил слова поддержки Шамаеву, отметив его героизм, силу духа и преданность Родине даже в трудные моменты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб на Украине, когда его машина подорвалась на мине. Газета также сообщала, что сослуживец рассказал о его гибели и отметил вклад вице-губернатора Приморья в специальную военную операцию.