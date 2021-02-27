Пашинян позвал своих сторонников на митинг

Кремль отреагировал на слова Пашиняна про «Искандеры»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов «Искандер», подчеркнув, что российская военная техника не раз демонстрировала свою эффективность.

«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.

Песков также уточнил, что контактов России и Армении на высшем уровне после обострения обстановки в Ереване пока не было, но при необходимости их оперативно организуют.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».