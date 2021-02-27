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В Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку
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В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь за десять тыс. рупий 46-летнему мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку, сообщает The Times of India.
Семья заключила «сделку» с соседом, который давно хотел жениться на их дочери. Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, индийская полиция завела на 46-летнего мужчину дело и допрашивает его.
В декабре 2020 года жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве. В ноябре женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей. В начале октября стало известно, что 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей.
Захарова ответила на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым
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Евросоюз сам различными способами блокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев на полуостров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы это заявление опровергнуть. Это же вы (Евросоюз) считаете возможной дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», – заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении, передает ТАСС.
Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. «Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», – отметила она.
Представитель МИД также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не распространять небылицы об ужасах в якобы «оккупированном Крыму» и невозможности посещения полуострова зарубежными наблюдателями.
Крым часто посещают зарубежные наблюдатели. Так, в октябре прошлого года в Крым прибыла с ознакомительным визитом крупная делегация из западных стран. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. По итогам глава делегации Хендрик Вебер заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности.
Эксперт рассказал о самом приемлемом для Германии компромиссе по «Северному потоку – 2»
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Власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения об изучении правительством ФРГ четырех вариантов действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2».
«Серьезные переговоры по «Северному потоку – 2» между Джо Байденом и Ангелой Меркель еще не ведутся, им это только предстоит. Но самый приемлемый для Германии вариант уже понятен», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, немецкие власти считают компромиссным следующий вариант: «Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» для диверсификации топливных поставок. При этом Германия готова закупать у США большое количество сжиженного природного газа».
Рар уверен – в будущем «Северный поток – 2» все равно полностью заменит перекачку топлива через Украину, потому что инфраструктура для газовых поставок через эту страну крайне устарела. «Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у нее на это нет. А зарубежные деньги, российские или западные, она брать не хочет – ведь тогда придется делиться прибылью, а Украина все хочет получать одна», – считает эксперт.
Несмотря на большое количество газовых потоков, которые идут в Европу, стратегически важным источником топлива остается Россия, отметил Рар. «Да, есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа, – напомнил эксперт. – Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти. Поэтому пусть все эти трубы на всякий случай будут через 30 лет они смогут поставлять не только газ, если он понадобится, но и водород, который можно спокойно прокачивать через «Северный поток – 2».
Ранее германское издание Handelsblatt сообщило о том, что правительство ФРГ изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом Nord Stream, в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с кабинетом Меркель. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода.
Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета.
Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы.
Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ.
В нынешний вторник в прессе появились сообщения о том, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
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Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».
«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.
Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.
Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».
Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ»
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«Это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение Федерального бюро расследований США о награде в 250 тыс. долларов за поимку россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
«Константина Килимника обвиняли как одного из фигурантов дела Russiagate, который якобы вмешивался в американские выборы и политику. В свое время он работал вместе с Полом Манафортом на Украине, который также проходил по делу Russiagate во время расследования Роберта Мюллера. Напомню, в 2010 году Манафорт активно помогал украинской «Партии Регионов» как приглашенный политтехнолог и получил за свою работу 1,5 млн долларов. Эти деньги он вывез и скрыл от американского правительства, за что в итоге в 2018 году сел в тюрьму, ведь в реальности никаких доказательств его связей с Россией не было», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Килимник и Манафорт находились в дружеских отношениях, и именно это стало причиной обвинений со стороны Мюллера в том, что российская власть и спецслужбы влияют на американские выборы 2016 года. «Манафорт стал начальником предвыборного штаба Трампа, и именно это, по мнению Мюллера, позволило коварным русским внедрится на самые верхи и манипулировать выборами, завербовав Манафорта через его друга Килимника. Разумеется, никаких конкретных доказательств этому нет, но такая теория стала единственной, которая обосновывала связь Дональда Трампа с Россией», – объяснил собеседник.
По мнению Дудакова, обвинения в адрес Константина Килимника – чистая формальность, ведь он вряд ли когда-нибудь окажется на территории США. «Тот факт, что сейчас за его поимку объявили награду в 250 тыс. долларов – это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – считает эксперт.
«В истории США это чуть ли не первый случай, когда за такого человека, якобы сотрудника ГРУ, обещают вознаграждение. До этого такие меры в адрес россиян принимались только по отношению к террористам российского происхождения, например, из регионов Северного Кавказа», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
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Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии
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«Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.
«Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».
Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».
«Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.
Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек.
При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
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Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым.
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», – сказал Зеленский, слова которого приводит портал «Обозреватель» в своем Telegram.
Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине
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«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины.
«Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский.
Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек.
Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
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Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии
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Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни.
«У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей.
«Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник.
Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов.
Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений.
В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений.
Стало известно о состоянии избитого музыканта группы «Машина времени»
У трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, на которого накануне напали неизвестные в Москве, сломана лицевая кость, он готовится к операции, сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин со ссылкой на музыканта.
«У меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция (полиция – прим. ВЗГЛЯД) уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут», – передает ТАСС слова Дитковского.
Музыкант рассказал подробности происшествия. По его словам, нападавших было трое, они хотели отобрать деньги. «А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать», – рассказал Дитковский.
Ранее сообщалось, что участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве, его доставили в больницу. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших ищут.
Власти расширили перечень получаемых без прописки госуслуг
Правительство добавило шесть позиций в перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке, сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть позиций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться в любой МФЦ или в ближайшее подразделение профильного госоргана, при этом неважно, где человек зарегистрирован или проживает, поясняет кабмин. Аналогичная возможность (получение услуг по месту нахождения) есть и у юрлиц.
Благодаря новому распоряжению граждане независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также у них теперь будет возможность обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.
Юрлица могут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.
Сообщается, что с учетом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80. «Расширение перечня сделает взаимодействие граждан с органами власти еще более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг и снизит издержки бизнеса», – отмечает кабмин.
Ранее в России расширили список госуслуг в электронной форме.
Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно
Онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади в Москве завершено, 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому.
Всего на сайте «Активный гражданин» в этом голосовании приняли участие 319 897 человек, за Александра Невского отдали свои голоса 176 954 человек, за Феликса Дзержинского – 142 943.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – пояснил глава города.
Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Госдеп США призвал Россию отменить запрет «Свидетелей Иеговы»
США обеспокоены приговором суда в Хакасии, вынесенным двум членам секты «Свидетели Иеговы*» (запрещена в России), и призывают Москву исключить ее из числа экстремистских организаций, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Мы встревожены сообщениями о том, что российский суд приговорил Валентину Барановскую и ее сына Романа Барановского к двум и шести годам колонии соответственно. Мы призываем Россию отменить запрет в отношении «Свидетелей Иеговы*», – передает ТАСС текст заявления.
Напомним, решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы* в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России. Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.
В ноябре 2020 года суд вынес приговор вербовщикам «Свидетелей Иеговы» в Омской области.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.
Ученые сообщили о рекордном замедлении Гольфстрима
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Европейские ученые обнаружили замедление системы океанических течений в Атлантике (Атлантической меридиональной циркуляции, AMOC), которая существенно влияет на глобальный климат. По их данным, один из главных элементов AMOC – течение Гольфстрим – стало слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет.
Ученые Потсдамского института изучения климата решили оценить степень ослабления АМОС в долгосрочной перспективе. Для этого они изучали годовые кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, исторические записи из судовых журналов. Прямые измерения AMOC начались только в 2004 году, пишет «Коммерсант».
«Результаты показывают, что AMOC была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление», – сообщил руководитель исследования Стефан Рамсторф. Он пояснил, что Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, которая транспортирует теплую поверхностную воду с экватора на север и холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Это течение перемещает почти 20 млн кубометров воды в секунду.
По мнению авторов, ослабление связано с изменениями в климатической системе, которые возникли в результате деятельности человека. Дальнейшее ослабление AMOC может ускорить рост уровня моря у берегов США, привести к усилению жары и уменьшению количества осадков летом в Европе и установлению более сурового зимнего климата.
Напомним, в 2018 году сообщалось, что океанологи проанализировали скорость северо-атлантических океанических течений и обнаружили, что с середины 20 века сила течений уменьшилась на 15%, достигнув самого низкого уровня за последние 1,6 тыс. лет.
Стало известно о рассматривании Германией четырех вариантов по «Северному потоку – 2»
Правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям, пишет издание Handelsblatt.
В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с правительством Германии. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода, пишет Прайм.
Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета.
Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы.
Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
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Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.
«Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости».
По словам экс-президента Украины, Россия после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы.
Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого Русского мира», – заявил он.
Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.