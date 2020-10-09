Мать выставила на продажу новорожденную дочь в Москве

Девушка в Москве пыталась продать новорожденную дочь за 300 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по столице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Обвиняемая, как полагает следствие, опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. В кофейне на востоке Москвы она после получения денег передала ребенка покупательнице, также написала расписку, в этот момент девушку задержали.

«В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение», – уточнили в СК.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что мать новорожденной – уроженка Дагестана. Девочке всего семь дней, а у матери нет определенного места жительства.

Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе в Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу новорожденную дочь за 440 тыс. рублей.