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Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 млн рублей
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Средний размер ипотечного кредита в России на фоне роста цен на недвижимость в январе побил рекорд, впервые превысив 3 млн рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
В «Эквифаксе» заявили, что россияне в прошлом месяце продолжили все больше занимать в банках на покупку жилья: средний «чек» за январь вырос на 1,7% и достиг рекордных 3 млн 4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», – пояснил гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Он отметил, что опасений этот рост пока не вызывает: «Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе все еще продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка все еще не несет негативного влияния».
Лагуткин добавил, что в будущем средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться – от 7% в год.
Напомним, за время действия программы «Семейная ипотека под 6% годовых» было выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году – 4,9 млрд рублей.
В правительстве допустили продление льготной ипотеки после 2024 года, а Минфин захотел распространить льготную ипотеку на частные дома.
Совет ЕС одобрил введение санкций против России
Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», – цитирует ТАСС Мишеля.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия
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«Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Тем более, что тысячу лет назад ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».
«Существует такое понятие, как протестантская этика. Она лежит в основе протестантизма и, действительно, очень хорошо совмещается с культом честного и продуктивного труда. Поэтому протестантские страны, а именно Северная Европа и США, опережают весь мир по экономическим показателям, по уровню развития политических институтов и всей цивилизации в целом», – считает российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе.
В то же время, по мнению собеседника, нельзя сводить успех Запада к какому-либо одному фактору. «Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые – это факт, и Познер это заметил не первый», – подчеркнул собеседник.
При этом в наши дни «смешно говорить о том, что было бы, прими Россия другую религию вместо православия». «Рассуждать на такие темы просто непродуктивно, тем более, что тысячу лет назад, когда Россия выбирала религию, ни протестантизма, ни католицизма еще не было», – заключил Сванидзе.
В то же время настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков считает такую теорию банальной и несостоятельной. «Перу – католическая страна. Мы что, живем хуже, чем в Перу?» – задался вопросом священнослужитель.
«Кроме того, с точки зрения духовности – это довольно глупые аргументы. Религия – это не корыто, чтобы насытить свиней. Религия – это о вечности, о смысле человеческой жизни.
Это фундаментальные вопросы бытия, а не количество сала на душу населения.
Жалко, что Владимир Познер живет такими ценностями. Всякий раз, когда к власти приходили люди, мыслящие такими категориями, везде становилось только хуже», – отметил собеседник.
«Потому такие заявления являются клеветой. В России часто жилось плохо, потому что наша страна была объектом постоянных нападений, войн и разорений со стороны тех же протестантов и католиков, которые неоднократно пытались отнять наши богатства и землю», – напомнил настоятель храма.
Схожей точки зрения придерживается и Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. «Познер действительно повторяет банальную мысль о том, что все страны развиваются в соответствии с религиозной концепцией. Такая мысль сильно упрощает понимание религиозного и экономического развития разных стран мира. Хотя во всех этих странах, по сути, существуют одни и те же проблемы», – отметил религиовед.
«Западные страны, достигнув определенного уровня процветания, отказались от религиозных ценностей. Кроме того, Познер не учитывает, что в Европе есть целый ряд православных стран, которые живут достаточно хорошо. Или где православие является одной из государственных религий, как в Финляндии», – заключил Лункин.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о «негативном влиянии» православной веры на развитие России. В ходе интервью YouTube-каналу «Серафим» Познеру напомнили, что в прошлом тот назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий» для страны. Журналист привел в качестве аргумента мнение о том, что основные направления в христианстве – католицизм, протестантизм и православие – якобы по-разному сказались на народах, исповедующих одну из конфессий.
«Если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что, с моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер, передает РИА «Новости».
Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, оппонировал журналисту и подчеркнул, что категорически не согласен с озвученной им позицией. По его словам, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.
«Царская Россия образца начала XX века – это преуспевающая страна или отстающая? Это очень динамичная страна, и сказать, что она не входила в первую пятерку виднейших держав мира, мне кажется, будет очень сложно», – подчеркнул Абрамов.
Протоиерей связывает проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
Ранее телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США.
Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США
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Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.
Кремль отреагировал на слова Пашиняна про «Искандеры»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов «Искандер», подчеркнув, что российская военная техника не раз демонстрировала свою эффективность.
«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В то же время он сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.
Песков также уточнил, что контактов России и Армении на высшем уровне после обострения обстановки в Ереване пока не было, но при необходимости их оперативно организуют.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине
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Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России.
«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя.
Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе.
Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса.
Военная авиация пролетела над Ереваном
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Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука
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Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива.
«Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Amnesty International признались пранкерам, что поторопились назвать Навального «узником совести»
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с руководством Amnesty International от имени начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
Видеозапись онлайн-беседы пранкеров с генеральным секретарем Amnesty International Джули Верхаар, директором по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денисом Кривошеевым опубликована на YouTube-канале Лексуса и Вована.
«Мы с наилучшими намерениями поторопились признать Навального «узником совести» 27 января, и сожалеем, что, возможно, применили этот термин слишком быстро. Потому что мы осознаем, что, возможно, это в итоге принесло больше вреда, чем пользы», – сказала в ролике Стразерс.
Кривошеев пояснил, что Навального признали «узником совести», поскольку в организации хотели «сделать как можно более громкое заявление» после задержания блогера на границе в аэропорту «Шереметьево» . Оджнако, по его словам, это решение отменено и не может быть переиграно.
«Одна из проблем с использованием термина «узник совести» – очень строгое определение», – подчеркнул он, сославшись на детальную экспертизу давних высказываний блогера, которые ранее не были замечены.
Кривошеев усомнился, что возвращение данного статуса Навального может принести пользу. «Это не поможет Алексею, даже если бы мы могли прийти к такому решению», – указал он.
«Мы не можем поменять историю, а также прежние слова Алексея Навального. Смена решения для нас будет непрактична, а также не очень хороша для всех остальных», - заявил Кривошеев.
Стразерс, в свою очередь, отметила, что необходимо уйти от дискуссии о статусе «узника совести» у Навального. Она заявила, что Amnesty International намерена провести в соцсетях «короткую, влиятельную, ясную кампанию» с требованием освобождения Навального. «И будет очень полезно, если другие будут двигать этот месседж, чтобы увести разговор от узника совести», - подчеркнула Мари Стразерс.
Между тем сам Леонид Волков в Twitter 24 февраля сообщал, что Верхаар выражала ему благодарность за дискуссию с ним, хотя он с ней и не беседовал никогда. «Не удивлюсь, если она поговорила с «пранкером Вованом»; не удивлюсь, если на основании таких примерно сообщений они и решения принимают», – прокомментировал он.
Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести». Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.
Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
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В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.
«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Усомнившегося в Холокосте ученого уволили из петербургского вуза
Публично поставивший под сомнение факт Холокоста ученый Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщили в пресс-службе вуза.
«Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета в начале февраля текущего года», – передает слова представителя вуза РИА «Новости».
Ранее в некоторых региональных СМИ и телеграм-каналах были опубликованы высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном телеграм-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за скандальные заявления ученого Матвеева. По словам Дрозденко, тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание.
Президент Владимир Путин заявлял, что Холокост был одной из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Российский лидер подчеркивал, что «преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения». Путин говорил, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».
Москвичам предложили два варианта на выбор, кому поставить памятник на Лубянке
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Жителям российской столицы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади. Варианта два – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский, следует из голосования, опубликованного на портале «Активный гражданин».
«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», – говорится в сообщении на портале.
Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор сделали 6 тыс. 796 человек.
Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.
Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
Напомним, возможность возвращения памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, указав, что подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Архитектор Андрей Баталов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому, отметил, что вместо памятника революционеру на площади мог бы появиться монумент в честь полководца Александра Невского, князя Дмитрия Пожарского или князя Ивана III.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
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Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота заявление Генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина.
«Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире», – написал Пашинян в Facebook.
Кроме того, Пашинян сообщил, что после требований Вооруженных сил Армении о его отставке, освободил от должности начальника Генштаба, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
Глава Крыма назвал предъявленные Киевом обвинения «новостями из сумасшедшего дома»
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой.
«Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков», – написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте.
Он назвал прокуратуру АРК на Украине фейковой, заявив также, что она служит «нацистскому режиму» в Киеве.
«Очевидны результаты действий нацистского режима, которому служат фейковые прокуроры: в стране гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, экономика уничтожена, десятки миллионов людей ввергнуты в нищету. Именно Украина нарушает главный закон войны – не трогать мирное население. Посмотрим, как запоют и куда побегут все эти «прокуроры» и «наполеоны» из киевской «палаты номер шесть», когда народ Украины освободит свою страну от бандеровских оккупантов», – добавил он.
Как передает РИА «Новости», созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны».
Ракетный комплекс С-400 попал в ДТП в Подмосковье
Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье.
«Такого ДТП у нас еще не было никогда: зенитная ракетная система С-400 устроила «паровозик» на Можайском шоссе в Голицыно», – говорится в сообщении паблика «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
В свою очередь ТАСС сообщает, что «на Можайском шоссе произошло ДТП с участием пяти транспортных средств – грузовика «КамАЗ», двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и огневой установки из состава системы С-400 «Триумф». «Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем одной из машин», – сказал источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП. «Около 08.00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей. Пострадавших нет», – сказали в главке.
СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину
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Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
«В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения – содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», – говорится в сообщении Telegram издания Шарий.net.
На четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Однако журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.
Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. «Материалы дела – полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна – это политическое дело», – заявил Рыбин, подчеркнув, что никаких доказательств связи Шария с Россий в материалах тоже нет.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.