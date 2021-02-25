Бывшая жертва отреагировала на скорое освобождение «скопинского маньяка»

Бывшая жертва «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала о том, что чувствует в связи со скорым освобождением своего мучителя.

«Я начала про это думать год назад. Понимала, год пройдет и все. … Я не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», – сказала Мартынова «Московскому комсомольцу».

Она напомнила, что живет в 100 километрах от Мохова, поэтому, по ее мнению, ей «особо нечего» бояться. Кроме того, она рассказала, что соседи маньяка утверждали, что не дадут ему жить в Скопине после освобождения.

Также Мартынова упомянула ситуацию, когда Мохов написал ей письмо из колонии. «Я до сих пор в неведении, откуда он взял мой адрес. Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь? … Страшно подумать об этом», – заявила женщина.

В то же время Мартынова сообщила, что она замужем и чувствует себя в безопасности.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что Мохов выйдет на свободу 3 марта после 17 лет заключения. Мужчина отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек, одной из которых было 14, а другой – 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине и продержал в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В августе 2005 года Скопинский районный приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.