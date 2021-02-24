Названа дата освобождения «скопинского маньяка» из колонии

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», отбыл 17 лет лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек. Он выйдет на свободу 3 марта.

«Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. В пресс-службе УФСИН по Саратовской области, где маньяк отбывал наказание в колонии, информацию не комментируют.

В 2000 году в городе Скопин в Рязанской области слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил женщин и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв.

Напомним, 2 декабря «поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок.