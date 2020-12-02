«Поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок

Подозреваемому в убийстве нескольких десятков пенсионерок Радику Тагирову, задержанному в Татарстане, предъявили обвинения, сообщил Следственный комитет России.

«Задержанному по подозрению в совершении этих преступлений 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение... «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство». Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тагиров признал вину в совершении преступлений, он дал признательные показания по обстоятельствам совершения всех вменяемых преступных деяний.

«Установлено, что он дважды судим – в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций. По месту жительства Тагирова проведен обыск, по полученным у него образцам биологического материала назначена генетическая экспертиза», – добавили в СК.

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв.