Казанский маньяк не смог вспомнить число своих жертв

Задержанный в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин Радик Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв, следует из видео, опубликованного МВД.

«Не смогу вспомнить», – ответил задержанный на вопрос следователя о том, готов ли рассказать о каждом эпизоде убийства, передает РИА «Новости».

«Много. Нет, не считал. Только из новостей», – заявил Тагиров в ответ на аналогичный вопрос другого сотрудника правоохранительных органов.

В разговоре со следователем мужчина рассказал, что подтолкнуло его впервые совершить нападение. «Спонтанно все это происходило. Кушать хотел. На улице жил. Так получилось, что воспользовался возможностью легких денег», – сказал Тагиров, согласившись, что можно было ограничиться ограблением и не убивать. «Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.