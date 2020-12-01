Маньяк из Казани начал давать показания по убийствам пенсионерок

Задержанный по подозрению в серии убийств пенсионерок в разных российских регионах мужчина дает признательные показания, сообщил Следственный комитет.

Мужчина задержан по подозрению в целой серии убийств пенсионерок в 12 регионах, его жертвами стали 26 пожилых женщин, сообщается на сайте СК России.

Убийства, по данным ведомства, совершались в период с 2011 по 2012 годы на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

«На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом. На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», – пояснили в СК.

Для установления личности подозреваемого было проведено более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз. В результате следственных действий подозреваемого установили, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Он работает слесарем, а также имеет судимость в 2009 году за кражу.

«В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в СК.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.