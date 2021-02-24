Вынесен приговор по делу об убийстве двух россиянок в Германии

В Мюнхене вынесли приговор немцу Роману Х. по делу об убийстве двух россиянок, его признали виновным в убийстве дочери и супруги, тела женщин до сих пор не найдены, пишут СМИ.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве без отягчающих обстоятельств, его приговорили к 14 годам и шести месяцам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Обстоятельства убийства до сих пор не выяснены, тела погибших до сих пор не найдены, суд вынес решение на основании косвенных улик.

Прокуроры требовали для мужчины пожизненный срок и признание особой тяжести вины, защита настаивала на оправдательном приговоре. Отец Романа после приговора заявил, что его сын не убивал супругу и дочь. «Мой сын невиновен. Они обе могли улететь в Россию», – сказал родственник осужденного.

41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна пропали в июле 2019 года. В полиции Германии заявили, что пропавшие россиянки, вероятно, мертвы. Позже полиция обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших россиянок.

Полиция Мюнхена взаимодействовала со Следственным комитетом России по делу об убийстве двух россиянок.