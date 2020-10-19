Дипломаты рассказали о сотрудничестве СК и полиции Мюнхена по делу об убийстве россиянок

Полиция Мюнхена взаимодействует со Следственным комитетом России по делу о возможном убийстве двух россиянок в июле прошлого года, сообщили в российском генконсульстве в Мюнхене.

В понедельник в Мюнхене начался процесс против гражданина ФРГ, обвиняемого в убийстве жены из России и ее дочери, сообщило издание Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что слушания запланированы до марта 2021 года. Роман Х. обвиняется в двойном убийстве, однако тела женщин до сих пор не найдены, передает РИА «Новости».

«По нашей информации, в процессе розыска российских граждан местные органы полиции взаимодействуют с российскими правоохранительными органами (Следственный комитет России). Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинение в отношении гражданина Германии и направила дело в суд. Генеральное консульство России в Мюнхене держит данный вопрос в поле зрения и находится в контакте с местными правоохранительными органами», – сообщили в генконсульстве.

41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна пропали в июле 2019 года. В полиции Германии заявили, что пропавшие россиянки, вероятно, мертвы. Позже полиция обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших россиянок.