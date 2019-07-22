Полиция Германии предположила смерть пропавших в Мюнхене россиянок

Согласно предположениям правоохранительных органов в Германии, две пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, сообщила телерадиокомпания RTL.

«В данный момент мы предполагаем, что мать и дочь мертвы», – заявил представитель мюнхенской полиции Маркус да Глория Мартинс.

Он рассказал, что в отношении задержанного ранее мужа пропавшей женщины Романа Х. издан ордер на арест, так как он подозревается в совершении убийства без отягчающих обстоятельств, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Роман Х. вступил в брак с пропавшей позже Марией в российском консульстве.

18 июля российское посольство заявило о пропаже в Мюнхене двух россиянок. По факту случившегося мюнхенская полиция возбудила уголовное дело, которым поручили заниматься отделу полиции по расследованию убийств.

По информации местных СМИ, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна около 14.00 (15.00 мск) 13 июля покинули квартиру, чтобы пройтись по магазинам. С тех пор они не выходили ни с кем на связь.