В лесу в Германии найдены следы крови пропавших россиянок

Полиция обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля россиянок, сообщили на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии.

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter полиции Мюнхена, передает РИА «Новости».

Грязезащитный коврик находился далеко от дороги в чаще леса. Рядом с ним нашли также ковер из квартиры пропавших россиянок, заявил глава комиссии по расследованию убийства Йозеф Виммер.

«Мы исходим из того, что сначала мать и вскоре после этого дочь были убиты», – заявил старший прокурор Кен Хайденрайх.

При этом тела женщин еще не найдены.

Основным подозреваемым по-прежнему остается муж одной из пропавших. Он пока не высказался по делу.

Правоохранители направили России запрос на оказание помощи в расследовании, так как требуется больше информации о ситуации в семье пропавших, сообщил Хайденрайх.

Ранее в полиции Германии заявили, что пропавшие россиянки, вероятно, мертвы.

18 июля российское посольство заявило о пропаже в Мюнхене двух гражданок России. По факту случившегося мюнхенская полиция возбудила уголовное дело, которым поручили заниматься отделу полиции по расследованию убийств.

По информации местных СМИ, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна около 14.00 (15.00 мск) 13 июля покинули квартиру, чтобы пройтись по магазинам. С тех пор они не выходили на связь.