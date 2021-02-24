С военного мемориала в латвийском Екабпилсе украли пушку

Установленная на Мемориале освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс пушка исчезла с постамента, сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова.

«Вчера были у мемориала, положили цветы – все было в порядке. Значит, это случилось позднее», – передает ТАСС слова Амосовой.

По ее словам, пушку, которая была установлена на пьедестале у братской могилы утащили с места трактором.

«Это пушка, которая помогла освободить наш город», – сказала она.

Как добавила Амосова, она информировала об инциденте посольство России, которое уже связалось по этому поводу с местными властями.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, – а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.

Напомним, в 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил наказывать зарубежных политиков за уничтожение советских мемориалов.