Создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма», – рассказал Максютов, передает РИА «Новости».

Практические исследования, как добавил глава «Вектора», будут проведены после получения вирусных изолятов.

Кроме того, Максютов заявил, что иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет действовать на протяжении года.

«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» будет действовать на протяжении 12 месяцев. Мы планируем отслеживать это путем изучения поствакцинального иммунитета в определенные промежутки времени. В первую очередь в рамках клинических исследований, в частности, в рамках клинических исследований первой и второй фазы, которая проводилась у нас на ста добровольцах», – сказал Максютов.

Он также заявил, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации «ЭпиВакКороной».

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.