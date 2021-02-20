Афганистан выразил желание скорее получить «Спутник V»

Кабул надеется решить вопрос о поставке «Спутник V» из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

«Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина «Спутник V» станет доступна в Афганистане», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он добавил, что сам, как и сотрудники дипмиссии, ранее привились этой вакциной.

«И я считаю, будет замечательно, если у афганцев появится эта вакцина. В последний раз я встречался с российскими официальными лицами на прошлой неделе, и мы поднимали этот вопрос. Мне ответили, что этот вопрос рассматривается. Сейчас, разумеется, приоритетом для России является сделать доступной вакцину всем россиянам. Мы это понимаем и будем приветствовать любое количество доступных вакцин», – сказал Джавад.

«Если процесс ускорится, вероятно, «Спутник V» станет первой доступной вакциной в Афганистане», – подчеркнул он.

Посол добавил, что тема поставок «Спутник V» «будет стоять на повестке переговоров» главы МИД Мохаммада Ханифа Атмара в ходе его визита в Москву на следующей неделе. «Для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее», – заявил он.

В пятницу в РФПИ сообщили, что министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах.