«Спутник V» одобрила тридцатая страна

Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает РИА «Новости» заявление фонда.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». При этом препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

«Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где «Спутник V» станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом. Вакцина «Спутник V» широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».