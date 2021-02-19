Эксперты отвергли критику по поводу подготовки наблюдателей за выборами в Госдуму

Общественные палаты регионов ответственно подходят к подготовке независимых наблюдателей за предстоящими выборами. Попытки движения «Голос» заранее поставить под сомнение этот процесс говорит об утрате организацией монополии на общественное наблюдение, рассказали газете ВЗГЛЯД региональные эксперты. Так они отреагировали на сообщения в прессе о том, что власть готовит «правильных» наблюдателей.

«Нападки на институт общественного наблюдения со стороны организации «Голос» считаю необоснованными. Общественная палата Пермского края активно участвует в контроле за проведением выборов с ноября-декабря 2011 года – сначала это была «горячая линия», мониторинг реализации прав граждан и доступности избирательных участков, а после наделения палаты правом направлять общественных наблюдателей на участки – мы обеспечили независимое общественное наблюдение на различных муниципальных выборах, выборах губернатора Пермского края», – рассказал замглавы Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

Собеседник подчеркнул, что позади и масштабная работа по наблюдению в период Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию летом прошлого года. «Впереди большие выборы, конкурентные и напряженные, и мы готовимся к ним, повышаем профессионализм наблюдателей, которые поставят правовой заслон возможным нарушениям и проблемам. Я вижу, что и в других регионах мои коллеги-общественники очень ответственно подходят к подготовке независимых общественных наблюдателей», – отметил Мухин.

Ранее в издании «Независимая газета» появилась публикация, где сообщалось, что при региональных общественных палатах ежедневно открываются новые общественные штабы по наблюдению за выборами. Издание подчеркивает, что «этих «правильных наблюдателей» оппозиция «прозвала провластными». «НГ» цитирует члена совета Движения в защиту прав избирателей «Голос» Аркадия Любарева, который утверждает, что «движение скорее всего не будет пытаться массово направлять своих людей на выборы через штабы ОП». При этом газета пишет о том, что в рамках «умного голосования» (УГ), организованного сторонниками блогера Алексея Навального, планируется привлечь 200 тысяч человек.

Доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев подчеркивает, что очередная попытка «Голоса» заранее поставить под сомнение объективность общественного наблюдения на предстоящих выборах является следствием осознания факта: монополия «Голоса» на общественное наблюдение утрачена.

«Когда в регионах развернута беспрецедентная подготовка независимых общественных наблюдателей, заранее ставится под сомнение объективность этого наблюдения, – отметил Зайцев. – Логика рассуждений «Голоса» понятна – не мешайте нам во время выборов формировать информационное поле и общественное мнение. В действительности, истина очевидна – чем больше независимых наблюдателей на выборах, тем они прозрачнее и легитимнее, но, видимо, «Голос» это не устраивает».

Севастопольский политолог Сергей Юхин уверен, что работа ассоциации «Независимый общественный мониторинг» по подготовке независимых общественных наблюдателей лишила так называемые «демократические» организации монополии на наблюдение за честностью избирательного процесса. «Те, кто привык чернить наши выборы, понимают, что несмотря на щедрые вливания из-за рубежа, «Голос» и «Умное голосование» не смогут мобилизовать достаточное количество активистов для наблюдения», – сказал Юхин.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, движение в защиту избирателей «Голос», ранее существовало в статусе ассоциации с тем же названием. С 2000 по 2016 год эта организация была зарегистрированным юридическим лицом. Она отказалась проходить регистрацию в качестве некоммерческой организации – иностранного агента, нарушив тем самым требования принятого в 2013 году закона. «Голос» как юрлицо был закрыт, но сохранился в некой серой зоне – не зарегистрирован официально, но фактически активно действует.