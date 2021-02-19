Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко Росфинмониторинг сообщил Путину о контроле сделок по льготной ипотеке 19 февраля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Росфинмониторинг держит на контроле сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, заявил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин на встрече с Чиханчиным предложил обсудить мониторинг расходования бюджетных средств. «Юрий Анатольевич, встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого», – сказал Путин, открывая встречу, говорится на сайте Кремля. Чиханчин в ответ заявил, что росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей. «С точки зрения пресечения провели более 5 тысяч финансовых расследований, порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам», – сказал Чиханчин. Он также сообщил, что совместно с антикоррупционными комиссиями в министерствах и коллегией судей проверено более 75 тысяч государственных служащих, которые работают или планируют устроиться. «Несколько сот претендентов на государственную службу на основании наших материалов отведены», – добавил глава Росфинмониторинга. «Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать (на контроле)», – сказал Чиханчин. Он также сообщил, что Росфинмониторинг помог следствию возбудить 120 уголовных дел в области выполнения гособоонзаказа и выявил ущерб на 9 млрд рублей. «К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом», – сказал Чиханчин. Он назвал правильным решение президента о введении системы контроля за гособоронзаказом. Совместно с министерством обороны, с правоохранительными органами, рассказал Чиханчин, его ведомству удалось снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в три раза. «Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов – в три с лишним раза», – добавил Чиханчин.

Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине 17 февраля 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин. «Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства. Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин. По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины. Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии. Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости 17 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок. Песков объяснил, почему Путин еще не генерал 19 февраля 2021, 13:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер до сих пор не в звании генерала. «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством». Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант. Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии 19 февраля 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии. «Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости». Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу Совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, Службу общей безопасности, внешнюю разведку, Минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции. «Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», – отметил Нетаньяху. Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра. Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах. Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур 16 февраля 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

России необходимо договариваться с Китаем по реализации проекта сохранения реки Амур, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи Путин предложил обсудить тему экологии, в частности, начать с вопросов по Амуру. Дегтярев уточнил, что власти региона предлагают готовить план мероприятий по сохранению Амура отдельным федеральным проектом, как в отношении Волги и Байкала. По его словам, соответствующие предложения подготовлены для правительства и президента, передает РИА «Новости». «Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?» – уточнил в ответ Путин. Дегтярев заявил, что источники загрязнения Амура есть не только на территории России, но и в КНР, поэтому предлагается сделать проект трансграничным, работать вместе c соседями. «Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», – заявил президент. Ранее Путин на встрече с Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Путин заявил о всеобщей заинтересованности в честных и достойных выборах в Госдуму 17 февраля 2021, 11:41

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей», – заявил президент, передает РИА «Новости». Он указал, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава. «Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось «на потом», а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство, без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов», – сказал президент. Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок. Кроме того, Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте. «Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит», – сказал он. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели – качественно улучшить жизнь людей. «Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», – добавил Путин. Он также указал на необходимость диалога с теми, кто не следит за политикой, придерживается иной точки зрения. «Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», – сказал Путин. Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности. Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму. Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 17 февраля 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций. В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС. «По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин. Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент. Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья 17 февраля 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья. «По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», – передает слова президента ТАСС. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Дегтярев рассказал Путину о развитии Большого Уссурийского острова 16 февраля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой тот рассказал о планах по развитию Большого Уссурийского острова. Дегтярев заявил, что один из проектов касается «касается развития Большого Уссурийского острова», там есть «движение со стороны наших партнеров, соседей», следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля. «Мы в свою очередь построили на остров мост, и работы пока прекратили. Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого – грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края», – сказал Дегтярев. Он обратился к главе государства с просьбой поддержать данный проект и «начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта». «Объемы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам», – отметил он. «Это, конечно, можно сделать. Но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации. У вас это в каком виде сейчас находится?», – сказал в ответ Владимир Путин. Дегтярев ответил, что «мы подготовили письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии», и от главы государства требуется одобрение «эту работу интенсифицировать». «Хорошо. Ладно, сейчас мы их посмотрим», – сказал президент. Ранее Дегтярев доложил Путину о результатах работы в Хабаровском крае за полгода. Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте 17 февраля 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки. Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости». Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта. Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты. Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям. Путин счел серьезным вызовом для России действия иностранных интернет-платформ 17 февраля 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Действия иностранных IT-компаний, ограничивающих доступ пользователей к различным платформам, – это серьезный вызов, заявил президент России Владимир Путин. «То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний – это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь», – добавил он. Напомним, 2 февраля Путин заявил, что социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес. Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд 17 февраля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС. Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты.