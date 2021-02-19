Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V»

Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V».

«Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости».

Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства.

Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве.

Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии.

Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве.

На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее».

Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол.

Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.

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