Всем посольствам в России направили приглашение на вакцинацию

Кремль счел вакцинацию россиян от коронавируса абсолютным приоритетом

Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, вакцинация россиян является абсолютным приоритетом, сейчас она идет нормальными темпами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины «Спутник V», при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.

«Здесь можно сказать, что, во-первых, домашняя вакцинация является абсолютнейшим приоритетом для нас. Вы знаете, что вакцинация является добровольным процессом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и «спасительный эффект» вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.

«Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом и в первую очередь работают на внутренний рынок. Вакцинация идет нормальными темпами, эти темпы будут увеличиваться по мере того, как все больше и больше граждан посчитают для себя необходимым сделать прививку», – заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов.

«Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку», – сказал он.

Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.

Песков добавил, что совместное производство российских вакцин от коронавируса за рубежом заработает в ближайшие дни.

«Что касается спроса на российскую вакцину за рубежом, он действительно высок. Он настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. И для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран», – сказал Песков.

«Производство в ряде зарубежных стран будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок. Еще раз повторяю: абсолютным приоритетом является наш внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации», – добавил представитель Кремля.

Песков также перенаправил в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о числе вакцинированных в стране.



Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», оба компонента получили более 1,7 млн человек.

«Вакцина поставляется во все регионы Российской Федерации. Вы знаете, что география у нас обширная – значит, все регионы получают вакцину. Спрос на вакцину в регионах везде разный, население везде по-разному для себя принимает решение о вакцинации. Но еще раз повторяю, мы исходим из того, что этот спрос будет постоянно повышаться», – сказал Песков.

Он также отметил, что не обладает свежими цифрами по вакцинации россиян от коронавируса и направил этот вопрос в оперативный штаб, который возглавляет вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сводным институтом по всем данным о вакцинации является не центр Гамалеи, а все-таки штаб правительства», – добавил Песков.

Напомним, Россия оказалась единственной страной, способной привить всех желающих до лета.