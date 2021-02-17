Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в сектор Газа

Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V»

Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.

«Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА.

Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики.

В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.