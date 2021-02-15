Пакистан захотел начать производство «Спутника V»

Пакистан заинтересован в начале на своей территории производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

«Мы стремимся к привлечению инвестиций в Пакистан, и при возможности производить вакцину «Спутник V» в Пакистане мы были более, чем рады осуществить это», – сказал он, передает РИА «Новости».

Глава МИД Пакистана отметил, что первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики.

«Мы рады регистрации (вакцины). Россия проделала прекрасную работу, помогая всему миру бороться с пандемией, и, безусловно, вакцина «Спутник V» – это шаг вперед в данном направлении. Есть и другие вакцины, но они больше не конкурируют, а сотрудничают, потому что в Пакистане большое население, нуждающееся в вакцинации», – подчеркнул министр.

Ранее в феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.