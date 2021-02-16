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Глава ЕК назвала условия централизованного заказа «Спутника V» у России
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Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».
Лавров указал на инициатора разрыва отношений между Россией и ЕС
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Инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз, этот разрыв происходит уже давно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
«В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв ([отношений РФ и ЕС] происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз», – передает слова министра РИА «Новости».
Лавров отметил, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и «Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша».
Глава МИДа добавил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять договоренность.
При этом сейчас от отношений ЕС с Москвой мало что осталось, считает Лавров. «Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом – поскольку отношений почти не осталось – а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», – пояснил министр.
Лавров отметил, что встречи с представителями ЕС сейчас происходят «от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя». Москва, по его словам, готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС и вести диалог для решения различных проблем в тех случаях, когда «это отвечает и интересам России».
«Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы», – сказал Лавров, подчеркнув, что у России нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами.
«Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес», – заявил глава МИД России.
Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.
Сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Каталонские сепаратисты получили большинство в местном парламенте
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Выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония партии после обработки 98% протоколов по итогам прошедших в воскресенье выборов получают большинство кресел в парламенте региона, приводят соответствующие предварительные данные местные власти.
Речь идет о партиях «Левые республиканцы Каталонии» (33 кресла в 135-местном парламенте), «Вместе за Каталонию» (32 кресла) и «Кандидаты за народное единство» (девять кресел). Председателем «Левых республиканцев Каталонии» является Ориол Жункерас – бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником «Вместе за Каталонию» является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости, передает ТАСС.
Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.
Крайне правая партия «Вокс» впервые проходит в региональный парламент и получает 11 мандатов. Левая коалиция «Эн кому подем» довольствуется восемью креслами, центристская партия «Граждане» – шестью, консервативная Народная партия – тремя.
Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.
Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Каталонии. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.
Напомним, в сентябре 2020 года сторонники независимости Каталонии вышли на акцию протеста в Барселоне в связи с решением Верховного суда Испании запретить экс-главе правительства региона Киму Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сложившуюся в Каталонии ситуацию во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.
Новому премьеру Италии предрекли особый статус на Западе
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«Марио Драги долгое время возглавлял Европейский центробанк и поэтому воспринимается как видный представитель наднациональной европейской бюрократии. Поэтому он теперь может претендовать на статус, по крайней мере, равный статусу Макрона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя появление в Италии нового главы кабинета министров.
«До сих пор только об Эммануэле Макроне говорили как о новом представителе панъевропейских ценностей и коллективного Запада, который выйдет на первый план после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ», – напоминает декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, представитель России в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардарян.
«Все эксперты сходятся во мнении, что собственной геополитической стратегии у Драги нет. Также надо учесть, что министр иностранных дел Италии, представитель движения «5 звезд» Луиджи ди Майо сохранил свою должность. Но в любом случае, во внешней политике Италии теперь усилится трансатлантический вектор: Рим сблизится с Вашингтоном, смягчит тон в диалоге с Брюсселем, – считает Сардарян. – При этом каких-то резких изменений, смены риторики в отношениях с Москвой и Пекином от нового премьера ждать не стоит».
Что касается внутренней политики, то в первую очередь перед кабинетом Драги стоят задачи по улучшению социально-экономического положения Италии, значительно пострадавшей как от коронавируса, а также от преодоления последствий самой пандемии, отмечает Сардарян. «Драги – технократ, временная фигура, которая, как надеются в Риме, не будет вступать в партии и блоки. Драги заинтересован в том, чтобы новые выборы в парламент не проводились, он получил вотум доверия от текущего состава парламента Италии, в котором сохраняется коалиция «Пяти звезд» с демократами, сделав Марио Драги техническим премьером», – говорит профессор МГИМО.
Нынешний состав парламента Италии избран в 2018 году сроком на пять лет. «Если коалиции удастся улучшить социально-экономическую ситуацию в Италии и побороть последствия пандемии, Драги может надолго остаться техническим премьер-министром», – говорит Сардарян.
Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. В субботу новое правительство Италии было приведено к присяге. В понедельник президент России Владимир Путин поздравил Драги со вступлением в должность.
Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»
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Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».
«К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».
Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID
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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <...>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщает ведомство.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
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Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.
«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», – считает врач, передает РИА «Новости».
Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
Финляндия заявила о необходимости наладить отношения ЕС с Россией
В интересах Евросоюза наладить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.
«Я абсолютно согласен с господином Лавровым в том, что в интересах бизнеса, экономики, предпринимательства иметь между ЕС и Россией налаженные отношения», – передает слова Хаависто ТАСС.
По словам главы финского МИДа, страны ЕС не предлагали разрывать отношения с Россией, а недавний визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля преследовал цель наладить российско-европейские контакты. Говоря о возможных последствиях разрыва отношений между Москвой и Брюсселем, Хаависто отметил, что ему было бы «невозможно представить себе ЕС без шенгенской зоны и шенгенских виз». «Если бы надо было подавать отдельно заявление для посещения каждой страны ЕС, как было раньше, это было бы очень трудно», – подчеркнул министр.
В понедельник Лавров провел встречу с Хаависто в Санкт-Петербурге. Глава российского МИД заявил финскому коллеге, что инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз и этот процесс происходил уже давно.
Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.
Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»
Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.
«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.
Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.
В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов
Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года.
Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований».
Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Китай впервые вытеснил США с места главного торгового партнера ЕС
В 2020 году впервые в истории Китай вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС, свидетельствует отчет Евростата.
В документе статистического агентства Еврокомиссии говорится, что «Китай стал главным партнером ЕС». Импорт из Китая оценивается в 383,5 млрд евро (плюс 5,6%), экспорт в Китай – в 202,5 млрд евро (плюс 2,2%). При этом американский импорт упал на 13,2% и оценивается 202 млрд евро. Европейский экспорт в США снизился на 8,2%, его оценивают в 353 млрд евро. Россия в списке партнеров ЕС отошла пятое место – ее обогнали Швейцария и покинувшая ЕС Великобритания. Российский экспорт в ЕС сократился на 34,3% – до 95,2 млрд евро, российский импорт из ЕС снизился на 10% – до 79 млрд евро. На торговую динамику повлияли ситуация с коронавирусом и Brexit, передает ТАСС.
Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Джо Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Дональда Трампа политический союз западных стран укрепится.
ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (коронавирусом, вызывающим COVID-19)», – сказала она, передает ТАСС.
Он подтвердила, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным. Речь идет «особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов». Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку, отметила Сваминатан.
«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», – сказала эксперт, пояснив при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом.
Сваминатан напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые. «Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных», – отметила она.
Ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский также объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.
За минувшие сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1818, Санкт-Петербурге – 1093, Московской области – 801.
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап вакцинации
Второй этап добровольной вакцинации против коронавируса начался на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил начальник медицинского отряда авиабазы Владимир Литвинов.
«Сейчас производится вакцинация личного состава группировки вторым компонентом вакцины [«Спутник V»]. В дальнейшем планируется прививать вновь прибывающих людей первым и вторым компонентами. Планируется, что военнослужащие будут получать оба компонента вакцины на территории Сирийской Арабской Республики», – приводит слова Литвинова ТАСС.
Он пояснил, что российская вакцина поставляется на Хмеймим исходя из численности и длительности пребывания в Сирии военнослужащих, чтобы оба этапа прививки все желающие могли пройти во время командировки. Вакцинация на авиабазе стартовала в середине января, и, по словам Литвинова, некоторым военнослужащим врачи после первичного осмотра отказывались делать прививку из-за простудных заболеваний. «Сейчас они все вылечились, с ними все в порядке, вакцинацию они тоже начали», – подчеркнул начальник медицинского отряда авиабазы Хмеймим в Сирии.
Как пояснил военный врач Антон Темников, проводящий осмотр желающих сделать прививку, по итогам первого этапа серьезных изменений состояния здоровья ни у кого из военнослужащих не зафиксировано. «Серьезных поствакцинальных осложнений не было. Сегодня мы начинаем второй этап, после которого наблюдаем пациентов в течение трех дней и выдаем соответствующий сертификат о том, что человек провакцинирован и может даже общаться с больными», – пояснил он.
Напомним, в Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года. В мае 2020 года Россия в ООН призвала снять санкции с Сирии в связи с коронавирусом.
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В коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии
В коронавирусных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии, осложняющие течение болезни, заявил завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук Артемий Гончаров.
«Постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков», – цитирует Гончарова «Интерфакс».
Он указал, что устойчивость бактерий в период пандемии становится одной из самых острых проблем, это требует скорейшего решения.
Ученый отметил, что с лета 2020 года в ковидных стационарах сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии, они до сих пор существуют в этих учреждениях.
Напомним, за последние сутки в России выявили 14 тыс. 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.
В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1818, Санкт-Петербурге – 1093, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 4 086 090 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 607 036 человек, из них 13 935 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 394 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 80 520 человек.
Накануне, 14 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 185. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19
Британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции не влияют на эффективность российской вакцины «ЭпиВакКороны», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Напомним, в понедельник президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года.
В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы.