Газпром нарастил экспорт в Германию на 35%

Поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м.

Больше всего в процентном отношении вырос экспорт в Италию – на 112,7%. Поставки в Германию увеличились на 35,5%, Турцию – 30,5%, Францию – 43,7%, Польшу – 63,7%, передает ТАСС.

Экспорт газа в Китай также регулярно увеличивается. На прошлой неделе поставки по газопроводу «Сила Сибири» в КНР достигли рекордной отметки, превысив на 2,7% плановые суточные показатели, отмечается в сообщении.

Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 годом увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. метров. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд кубометров.

Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м.

В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.