Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова

Фото: Машатин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях одно из высказываний ушедшего из жизни на прошлой неделе советского штангиста Юрия Власова. «Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это просто слово. Он был первым человеком, который поднял 200 килограммов, и он вдохновил меня, когда я, будучи молодым спортсменом, встретил его в 1961 году», – написал Шварценеггер в Twitter. Актер отметил, что именно из-за таких людей, как Власов, он отказывается признавать, что «сделал себя сам». Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек», – заявлял Агапитов РИА «Новости».

У Лазаревой и Собчак на акции с фонариками на Патриарших получилась «ж...» 14 февраля 2021, 21:32

Фото: кадр из видео

Текст: Абдулла Шакиров

Телеведущая Татьяна Лазарева приняла участие в протестной акции с фонариками, собрав несколько своих единомышленников на Патриарших прудах в Москве. По задумке участники акции должны были выстроиться в форме сердца, однако Лазаревой заявила, что получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. «Получилась жопа, только никому не говори», – сказал Лазарева в ответ на вопрос Собчак, насколько успешно удалось выполнить задумку. Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над этими планами. Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов. Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины 14 февраля 2021, 19:10 Текст: Олег Исайченко

«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления. «Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август. Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают». По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом». Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ». «Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август. Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине 15 февраля 2021, 08:46

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Алина Назарова

Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости». В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook. Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения. В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии 15 февраля 2021, 10:07

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональный СК. Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный найден мертвым в колонии в Приморье. По данным источника, близкого к расследованию, это Халид Хугуев, получивший более 20 лет за взрывы в Москве в 1999 году. «Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным СК, причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, у Хугуева произошел конфликт с сокамерником – 41-летним Русланом Оглы, который сидит за похищение человека и вымогательство. Он ударил Хугуева в медсанчасти ИК-27 в поселке Волченец обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Руслан Оглы уже дал признательные показания. В апреле 1999 года в московской гостинице «Интурист» прогремел взрыв, был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999 года. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил 4 миллиона рублей. За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение – Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму – 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым: Хугуеву снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет. Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19 14 февраля 2021, 18:48

Фото: Alex Plavevski/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак. Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации. Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса. На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса. Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении 14 февраля 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Российская Система предупреждения о ракетных нападениях (СПРН) способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу, заявил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. По его словам, СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей. Он напомнил, что гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скоростью пять-шесть Махов, а головные части ракет развивают еще большую скорость. «Тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», – сказал Боев телеканалу «Звезда». Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом 15 февраля 2021, 01:58

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес», поскольку потерял мотивацию. По словам миллиардера, он пересмотрел подход к жизни после того, как дважды едва не умер. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – приводит Forbes заявление Тинькова в социальной сети Clubhouse. Миллиардер объяснил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес». «Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов – мне вообще пофиг», – сказал Тиньков. По словам миллиардера, ему важнее то, что останется после него. Тиньков рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По словам миллиардера, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл. Миллиардер добавил, что остается акционером Тинькофф Банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить 25 млрд долларов (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла 9,6 млрд долларов), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», – сказал Тиньков. Напомним, в декабре минувшего года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта. В феврале 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Сам Тиньков внес залог и решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США. В марте 2020 года миллиардер заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. В июле бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга, продемонстрировав процесс пересадки. В октябре Тиньков рассказал о самочувствии через 100 дней после перенесенной операции. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что». Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Медведев опубликовал фото в поддержку настоящей русской зимы и Греты Тунберг 15 февраля 2021, 09:49

Фото: Андрей Америков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии с фонарями. Медведев вечером в воскресенье опубликовал в Instagram несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них – с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики. «Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», – ответил Медведев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над такими планами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение 15 февраля 2021, 09:54

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур 14 февраля 2021, 17:08

Фото: Ludvig Thunman/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Сборная России по хоккею в третьем туре Шведских хоккейных игр обыграла сборную Чехии, досрочно оформив победу в Евротуре. Матч с чехами завершился со счетом 7:4. В составе россиян отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит), передает ТАСС. На турнире в Швеции сборная России выиграла все три матча, набрав восемь очков. В общем же зачете Евротура команда Валерия Брагина имеет 24 очка и уже недосягаема для преследователей. Для россиян эта победа в Евротуре стала девятой. В конце декабря сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Подопечные Брагина выиграли все состоявшиеся этапы турнира. Следующий этап пройдет в Чехии с 13 по 16 мая. На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе 14 февраля 2021, 16:02 Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека. «Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север». В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. Стали известны обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге 15 февраля 2021, 09:10 Текст: Алина Назарова

Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли на детской площадке в Санкт-Петербурге, рассказала об обстоятельствах трагедии. «Мне сказали, это (произошло) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела – он что-то погас. Пошла, а ее (девочки) нет уже», – рассказала соседка семьи «Пятому каналу». В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщили, что семья погибшей школьницы была благополучной и имела положительную характеристику. Родители не злоупотребляли алкоголем и активно занимались воспитанием девочки. «По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ «Доведение до самоубийства», – заявила омбудсмен, передает РИА «Новости». О пропаже школьницы стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4.30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья. На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. Врач предупредил о неизлечимой болезни Алибасова 15 февраля 2021, 07:11

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, заявил ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак. «Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция», – отметил эксперт в интервью «5 каналу». По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться. С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни. «Сомнительно, что (помутнения – прим. ВЗГЛЯД) временные», – подытожил специалист. Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название «старческий маразм». В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.