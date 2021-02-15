Загадочный цилиндрический предмет обнаружили у Стоунхенджа

Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент

«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.

«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».

В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.

Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.

«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее, символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда, обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».

Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».

У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».

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Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев, проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».

Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии, отметил Дудаков.

Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.

«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.

При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».

В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тех партийцев, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.

Добавим, что импичмент Трампу, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-го президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.

По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.

Вместе с тем аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».

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