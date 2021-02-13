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В России выявили 14,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах», из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1963, Санкт-Петербурге – 1130, Московской области – 884.
Всего в стране выявлено 4 057 698 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 577 907 человек, из них 18 765 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 79 696 человек.
Накануне, 12 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 089. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
«Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19
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Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде сообщили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», передает РИА «Новости».
Российская вакцина одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.
Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины – Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В Крыму объяснили желание европейцев привиться «Спутник V» на полуострове
Жители стран Евросоюза хотят привиться от коронавируса в Крыму не только из-за высокой степени доверия к российской вакцине «Спутник V», а чтобы заодно проверить свои убеждения о событиях 2014 года на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, европейцы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса российской вакциной. Он отметил, что в основном это связано с высокой степенью доверия к «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, передает ФАН.
«Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые – это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые – те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке? Они говорят так: первое – у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе – те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», – отметил он.
По словам Гемпеля, есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие.
«Еще раз подчеркиваю – это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», – сказал он.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Гинцбург раскрыл особенности вакцины «Cпутник V» для детей
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Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «когда мы получим разрешение на исследования «Спутник V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы», например, 17-14, 14-9 и девять и меньше, «а может быть, даже на четыре возрастных группы», передает ТАСС.
«В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», – добавил он.
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. До этого научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В России разработали технологию создания вакцин против нескольких вариантов коронавируса
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Специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса, сообщил директор организации Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что в Центре Гамалеи разработали «технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса», а от «двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», передает ТАСС.
«И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать», – добавил он.
До этого стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Также научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Каталония призвала одобрить «Спутник V» для применения в ЕС
Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС для ускорения темпов вакцинации, в том числе за счет российской «Спутник V», заявили в женералитете.
«Мы, правительство [Каталонии], просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», – приводит слова представителя женералитета РИА «Новости».
В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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США сочли вакцины инструментом дипломатии России и Китая
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Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает [вопрос вакцин] со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене, – приводит слова Псаки ТАСС. – Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]». Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.
«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ, – утверждала пресс-секретарь. – Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей».
В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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Панама захотела купить «Спутник V»
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Власти Панамы ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве России в центральноамериканской республике.
Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, правительство Панамы через национальный регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
«Между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) идут прямые переговоры в виртуальном формате», – подтвердил пресс-атташе посольства России Олег Вишневецкий.
Напомним, 23 января в Панаме выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом вызываемого коронавирусом заболевания.
В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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Республиканцы потребовали отставки губернатора Нью-Йорка за сокрытие числа жертв COVID
Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он препятствовал разглашению информации о смертях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.
Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о смертях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация губернатора отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как «примерно в это же время» Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя смертности в домах престарелых и велел министерству юстиции провести соответствующие проверки, передает РИА «Новости».
Мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях, напомнило издание Politico,
«Дискуссии относительно привлечения (Куомо – ред. ВЗГЛЯД) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности», – заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.
Ранее в январе сообщалось, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
Китай отказался предоставить ВОЗ данные о первых случаях COVID-19
Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса, сообщили эксперты Wall Street Journal.
«Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологического расследования... Итак, вы понимаете, интерпретация этих данных становится более ограниченной с нашей точки зрения, хотя другая сторона может посчитать, что это неплохо», – приводит РИА «Новости» слова микробиолога и эксперта ВОЗ Доминика Дуайера, опубликованные в материале.
Эксперты сообщили, что китайские власти отклонили запросы на предоставление ВОЗ данных о 174 случаях заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки в Ухане в декабре 2019 года, а также о возможных случаях до вспышки. Китайские официальные лица предоставили составленные анализы этих сведений, а также обобщение данных и анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки, согласно которым они не обнаружили свидетельств раннего распространения вируса. По словам Дуайера, из-за отказа между экспертам ВОЗ и их китайскими коллегами разразились жаркие дискуссии.
Накануне эксперты ВОЗ допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до официального объявления о вспышке COVID-19 в декабря 2019 года. В Китае по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявили, что в дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. При этом посол КНР в Вашингтоне призвал искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае. В минувшее воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Разработчик рассказал о свойствах «Спутник V лайт»
Вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания, заявил директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «полноценный вариант вакцины, во-первых, дает стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые могут превратиться в летальные», а вариант «лайт» лишь «понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает», передает ТАСС.
В данный момент в Центре Гамалеи заканчивается вторая фаза клинических испытаний этого препарата.
Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.
Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.
«На территории России, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина «Спутник V», которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19», – сказал Гинцбург.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
ВОЗ сообщила о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19
У Всемирной организации здравоохранения есть сведения о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к COVID-19, сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан, передает РИА «Новости».
Исследования должны установить, насколько хватит иммунитета от COVID-19 у переболевших людей. При этом среди вакцинированных вирус переносится лучше, добавила представитель ВОЗ.
Сваминатан отметила, что есть информация о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, есть вероятность снижения уровня передачи коронавируса после инъекции.
Ранее в ВОЗ сообщали, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии.
Переболевшие COVID-19 россияне оценили тяжесть коронавируса
Более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, считают COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Среди тех, кто перенес коронавирус и имеет переболевших родственников, о тяжести болезни и ее последствиях заявили 59% респондентов. Их позицию среди наблюдавших COVID-19 у близких разделяют 54%. Реже остальных мнения об опасности вируса придерживаются те, кто еще не переболел им – 40%, сказано на сайте сервиса.
В том, что угроза COVID-19 сильно преувеличена, уверены 28% опрошенных: по их мнению, не меньше россиян умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма. Почти треть респондентов – 32% – считают достаточными меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые правительством России. Чаще других такой позиции придерживаются те, кто уже болел и наблюдал болезнь у родственников, а также люди в возрасте от 35 до 44 лет – их по 35%. Порядка 28% опрошенных считают, что власть недостаточно обезопасила население от коронавируса. Избыточными меры по борьбе с распространением COVID-19 считают 18% россиян.
За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.
Ранее врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19.
Казахстан одобрил применение «Спутник V»
Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат, сообщила пресс-служба разработчиков вакцины.
«Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину «Спутник V», – сказано в сообщении в твиттер-аккаунте вакцины.
С 1 февраля в Казахстане стартовала вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».
В январе в стране началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в республике вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.
Словакия решила восстановить проверки на наземных границах
Словакия с 17 февраля восстанавливает проверки на наземных границах и вводит обязанность для всех прибывающих в республику пройти двухнедельную домашнюю самоизоляцию, сообщил министр здравоохранения республики Марек Крайчиго Словацкому радио.
В Словакии, таким образом, пересмотрели объявленные в среду решения о возобновлении погранпроверок и обязанности двухнедельного карантина для въезжающих в страну. Согласно первоначальным планам властей, они должны были начаться уже в понедельник, 15 февраля. От обязанности пребывания в домашней самоизоляции будут освобождены экипажи самолетов, водители совершающих международные рейсы автобусов и осуществляющих снабжение населения большегрузных автомобилей, машинисты и проводники международных поездов, дипломаты, а также граждане, следующие без задержек и остановок транзитом через Словакию, передает ТАСС.
Напомним, с 18 января в Словакии запретили выходить на прогулки без справки об отсутствии COVID. С 1 октября 2020 года в республике действует режим чрезвычайной ситуации, максимально ограничена общественная жизнь. В ноябре премьер-министр Словакии Игор Матович призвал бороться с COVID-19 «как с коммунистами».
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Белоруссия одобрила применение «Спутника V» для людей старше 60 лет
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для вакцинации граждан старше 60 лет, сообщил директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» ведомства Дмитрий Гринько.
«Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для применения у людей старше 60 лет. Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами – инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя – Минздравом России», – приводятся слова Гринько на сайте белорусского минздрава.
Как отмечается в сообщении, сегодня в республике нет зарегистрированных вакцин от коронавируса, а потому регистрация «Спутника V»в данной возрастной группе «является крайне актуальной для системы здравоохранения страны». В настоящее время учреждения здравоохранения Белоруссии ведут подготовку к массовой вакцинации населения, в рамках которой людям старшего возраста будет предложено пройти комплексный медосмотр. Уточняется, что клинические исследования российской вакцины среди граждан старше 60 лет показали достаточную эффективность препарата, и это стало достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению вакцины в Белоруссии.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Ранее в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.