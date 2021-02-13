В России выявили 14,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах», из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1963, Санкт-Петербурге – 1130, Московской области – 884.

Всего в стране выявлено 4 057 698 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 577 907 человек, из них 18 765 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 79 696 человек.

Накануне, 12 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 089. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 228.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.