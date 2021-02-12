В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2139, Санкт-Петербурге – 1134, Московской области – 842. Всего в стране выявлено 4 042 837 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 559 142 человек, из них 20 720 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 79 194 человека.

Накануне, 11 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 038. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 51.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.