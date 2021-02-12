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В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2139, Санкт-Петербурге – 1134, Московской области – 842. Всего в стране выявлено 4 042 837 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 559 142 человек, из них 20 720 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 79 194 человека.
Накануне, 11 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 038. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 51.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
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Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
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Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса
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В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.
«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.
Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.
Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии
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Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».
«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.
Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
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Черногория разрешила импорт «Спутника V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство.
Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.
Венгрия начала вакцинацию населения «Спутником V»
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Врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщило правительство страны.
По словам главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша, российской вакциной прививают в Венгрии граждан до 75 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште, передает ТАСС.
Ранее министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер заявил, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В Роспотребнадзоре не исключили модификацию вакцин из-за мутаций COVID
Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, заявил эксперт Роспотребнадзора.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.
Онищенко объяснил разработку трех вакцин от коронавируса в России
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru.
По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, сохраняет свои лидерские позиции на планете.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
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В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он.
Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в ряде регионов России
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в ряде регионов она остается достаточно напряженной, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», – передает ТАСС слова Камкина на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности».
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.
Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии
У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года.
С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек.
Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами.
Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов.
33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось.
В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР.
В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек.
Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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Врач назвал подходящие для переливания плазмы категории заболевших COVID-19
Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил завотделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Александр Костин.
«Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, – неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше 10 дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то «окно», когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют», – передает РИА «Новости» слова Костина.
Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно.
«Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител», – пояснил врач.
Ранее врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID.
Кустурица привился «Спутником V»
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Кустурица сообщил, что «уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля». Он отметил, что «белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna». Однако, по его мнению, 80% сербов «верят русским и верят в эффективность «Спутника V», считают российскую вакцину «самой лучшей» и «надеются, что ее будет больше в Сербии». «Эта вакцина для нас самая важная», – приводит его слова Россотрудничество в Telegram.
В январе Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
В ВОЗ выразили надежду на рекомендации трем российским вакцинам от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат рекомендацию ВОЗ к использованию.
«Другой процесс, который делается через ВОЗ, – это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов (качества, эффективности и безопасности). Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Вуйнович.
Напомним, в четверг Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19.
Малышева указала на опасную ошибку россиян во время пандемии
Большинство россиян не знают, есть ли у них диабет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Малышева заявила в эфире Первого канала, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни, передает РИА «Новости».
«Сейчас вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. (...) Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», – пояснила она.
Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач советует принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач: «Если врач назначил вам метформин – один из самых старых и дешевых препаратов – считайте, что вам повезло (...) Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь».
Малышева рекомендовала людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.
Ранее врачи назвали причины повторного заражения COVID-19.