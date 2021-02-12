Общественные штабы по наблюдению за выборами пообещали помочь партиям

В Тверской, Новгородской и Псковской областях, республиках Мордовия и Адыгея открылись общественные штабы по наблюдению за предстоящими выборами, штабы намерены сотрудничать с политическими партиями и обучать их наблюдателей по программе Общественной палаты и ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

По словам председателя Общественной палаты Новгородской области Татьяны Шибановой, общественный штаб Новгородской области будет функционировать с текущего момента и до подведения итогов выборов, постоянно информируя жителей региона о ходе избирательного процесса, цитирует председателя ОП региона Татьяну Шибанову сайт НОМ.

«Ключевой блок нашей деятельности будет связан с обучением наблюдателей, всех без исключения. В этом вопросе мы открыты к сотрудничеству с общественными организациями и политическими партиями», – рассказала она.

«Наша главная цель – максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы, предупреждать возможные нарушения, содействуя обеспечению чистоты и законности избирательных процедур. В состав общественного штаба вошли эксперты в области избирательного права и процесса, члены ОП региона, политологи и журналисты. Мы готовы подключаться к обучающей программе Общественной палаты и НОМ, которая в этом году имеет беспрецедентный масштаб и, что самое главное, предусматривает комплексную проработку основ и тонкостей избирательного процесса», – сообщила Татьяна Шибанова.

Руководитель общественного штаба по общественному контролю за выборами в Псковской области Анатолий Мультах также подчеркивает готовность штаба к сотрудничеству с партиями в вопросе подготовки наблюдателей.

«Кадровая основа для обеспечения полноценного общественного контроля за избирательной кампанией к сегодняшнему дню подготовлена. В ходе проведения общероссийского голосования мы приобрели успешный опыт работы по подготовке наблюдателей, готовы расширять и совершенствовать его вместе с политическими партиями, ОП России, ассоциацией НОМ и другими партнерскими организациями. Вчера я обратился к политическим партиям с предложением о дальнейшем сотрудничестве по обучению наблюдателей. Мы будем проводить его по комплексной программе ОП РФ и НОМ, представленной на заседании Координационного совета. Общественный штаб по наблюдению в нашем регионе уже открыт и работа по обучению наблюдателей уже началась. В состав общественного штаба вошли общественные деятели и эксперты, проявившие высокий уровень своей работы в период проведения кампаний в 2020 году. Совместными усилиями и в сотрудничестве со СМИ мы нацелены на обеспечение максимальной гласности избирательного процесса и законности предстоящих выборов», – рассказал Мультах.

По словам председателя Общественной палаты Мордовии Ивана Капитонова, штаб в его регионе открылся 11 февраля, он будет проводить качественную работу по формированию и подготовке корпуса наблюдателей к сентябрьским выборам.

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями, совместными усилиями обеспечивать максимальную прозрачность и гласность выборов. Опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, несомненно, нам в этом поможет. Он показал, что массовое участие независимых наблюдателей нивелирует все сомнения относительно прозрачности выборов. Работа штаба позволит жителям Республики узнать, как проходит голосование, как предотвращаются нарушения», – сообщил он.

В состав штаба в Мордовии, рассказал председатель ОП региона, вошли лидеры общественного мнения, участвующие в наблюдении и мониторинге за электоральными процессами не первый год – «руководители крупных и авторитетных общественных и некоммерческих организаций, люди, пользующиеся большим и заслуженным авторитетом».

«Работа штаба по наблюдению будет разнонаправленной, что позволит максимально эффективно реализовать поставленные задачи. Мониторинг хода избирательных кампаний, обучение наблюдателей, подготовка экспертных оценок, взаимодействие со СМИ и информирование избирателей – деятельность, которая позволит сложить у жителей нашего региона максимально объективное представление о проходящих выборах», – рассказал Капитонов, добавив, что ассоциация «Независимый общественный мониторинг» выступает в работе штаба одним из ключевых партнеров.

Как рассказал председатель ОП Адыгеи Руслан Устов, в состав регионального общественного штаба по наблюдению вошли представители различных общественных организаций, имеющие опыт работы в области контроля и мониторинга избирательных кампаний: ассоциация «Независимый общественный мониторинг», Ассоциация юристов России, Федерация независимых профсоюзов России, Союз женщин Республики Адыгея и другие.

«Работа штаба будет постоянной и открытой. Общественная палата является одним из важнейших институтов, обеспечивающих взаимодействие гражданского общества и власти, в связи с чем деятельность штаба призвана содействовать повышению доверия граждан страны к институту выборов», – сообщил он.

Штаб, помимо подготовки наблюдателей и независимого мониторинга кампании, будет заниматься «оперативным реагированием на информацию о предполагаемых нарушениях, а также противодействием фейкам в сети», добавил Устов. «У нас налажено сотрудничество с региональными СМИ, и мы планируем освещать работу штаба, в том числе и в социальных сетях, что, станет эффективным инструментом в борьбе с недостоверной информацией», – отметил руководитель штаба.