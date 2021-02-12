Немецкая партия захотела обсудить «Северный поток – 2» в Бундестаге

Партия «Альтернатива для Германии» намерена выдвинуть на обсуждение в немецком парламенте вопрос о поддержке «Северного потока – 2», заявил официальный представитель партии АдГ по вопросам энергетики Штеффен Котре.

«Фракция АдГ в немецком Бундестаге вскоре вновь внесет предложение о поддержке и защите проекта «Северный поток – 2». Мы, как показывает опыт, не можем ожидать много от нынешнего федерального правительства. Оно больше не защищает надлежащим образом интересы Германии и Европы и таким образом фактически подчиняется фатальной политике США», – сказал Котре РИА «Новости».

Депутат Бундестага отметил, что предложение немецкой стороны отдать 1 млрд евро для поддержки экспорта СПГ из Соединенных Штатов – «пугающе наивная» попытка подкупить Вашингтон, игнорирующая» правила свободной мировой торговли и международное право».

По мнению немецкого парламентария, правительству страны нужно предпринять эффективную или даже конфронтационную попытку положить конец американским санкциям, но использовать для этих целей деньги налогоплательщиков недопустимо.

«Федеральное правительство будет только на словах привержено этому важному проекту. Вместе этого нам нужно открыто и твердо поддержать его. Многие политики в правительстве и за его пределами требуют таких санкций. В этом отношении вполне возможно, что федеральное правительство согласится на дальнейшие санкции против собственных интересов», – сказал Котре.

В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.