В России разработали технологию создания вакцин против нескольких вариантов коронавируса Гинцбург раскрыл особенности вакцины «Cпутник V» для детей 12 февраля 2021, 19:04 Текст: Наталья Ануфриева

Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «когда мы получим разрешение на исследования «Спутник V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы», например, 17-14, 14-9 и девять и меньше, «а может быть, даже на четыре возрастных группы», передает ТАСС. «В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», – добавил он. Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. До этого научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.

Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ 12 февраля 2021, 06:58

Фото: Sarah Silbiger/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ. Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС. При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы. New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября. 2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии 12 февраля 2021, 04:27

Фото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/

Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ. Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей». «Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау. Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике». Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 12 февраля 2021, 14:07

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В фонде сообщили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», передает РИА «Новости». Российская вакцина одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины – Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2). Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Стали известны детали попытки заморозить детей в сугробе в Москве 12 февраля 2021, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

Оставленные матерью голыми в снегу дети в Новой Москве провели на морозе около 40 минут, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «33-летняя женщина вместе с детьми около 23.00 11 февраля приехала на автомобиле «Лада». Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут», – пояснил источник ТАСС. Он добавил, что происшествие случилось вблизи населенного пункта Сосенское в Новой Москве. Дети – десятимесячная девочка и два мальчика, двух и десяти лет, уточнил собеседник. Женщина родом из Чебоксар, она жила вместе с детьми в частном доме в Подмосковье. «Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое», – сказал собеседник. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что пострадавшие дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья. В Крыму объяснили желание европейцев привиться «Спутник V» на полуострове 12 февраля 2021, 15:28 Текст: Евгения Шестак

Жители стран Евросоюза хотят привиться от коронавируса в Крыму не только из-за высокой степени доверия к российской вакцине «Спутник V», а чтобы заодно проверить свои убеждения о событиях 2014 года на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, европейцы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса российской вакциной. Он отметил, что в основном это связано с высокой степенью доверия к «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, передает ФАН. «Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые – это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые – те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке? Они говорят так: первое – у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе – те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», – отметил он. По словам Гемпеля, есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие. «Еще раз подчеркиваю – это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», – сказал он. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Черногория разрешила импорт «Спутника V» 12 февраля 2021, 00:25

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство. Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС. Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки. Онищенко объяснил разработку трех вакцин от коронавируса в России 12 февраля 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса. «У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru. По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, сохраняет свои лидерские позиции на планете. Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Государство обеспечит непрерывность терапии пациентам со спинальной мышечной атрофией 11 февраля 2021, 23:10 Текст: Андрей Резчиков

«У нас каждый пациент не был уверен перед следующим уколом, продолжится ли терапия, хватит ли его региону бюджетных денег на спасительное лекарство. Но теперь ситуация изменилась», – сказала газете ВЗГЛЯД член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам Ольга Германенко, комментируя решение фонда начать закупку дорогих зарубежных лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). «Потребность в этих лекарствах очень велика. В России более тысячи пациентов со спинальной мышечной атрофией. Из них 80% – младше 18 лет. На сегодня 55% пациентов еще даже не начали терапию. 45% из тех, кто начал терапию, нуждаются в продолжении лечения, оно должно быть пожизненным», - отметила член экспертного совета фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра», директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. По ее словам, вопрос лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией стоит на повестке давно, но в прошлом году проблема нехватки лекарств из-за пандемии встала особенно остро. «Вокруг пациентов со спинальной мышечной атрофией возникла даже социальная напряженность, общество будоражили отчаянные истории с погибающими на глазах пациентами, детьми, которые остались без лечения. Дороговизна препаратов, неготовность многих регионов решать проблемы таких пациентов, а также призывы прессы, привели к принятию государством решения, благодаря которому, как мы надеемся, уже в ближайшее время начнутся закупки дорогих лекарств», – подчеркнула член экспертного совета фонда «Круг добра».



Указ о создании этого фонда был подписан в январе президентом Владимиром Путиным. В начале февраля фонд был зарегистрирован. Его возглавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, протоирей Александр Ткаченко. В этом году на финансирование деятельности «Круга добра» заложены в бюджете 60 млрд рублей – эти средства будут выручены от повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для той категории россиян, чей годовой доход превышает 5 млн рублей – с 13% до 15% В четверг Ткаченко сообщил, что попечительский совет «Круга добра» одобрил закупку трех дорогих зарубежных препаратов для российских детей, страдающих от СМА. В список вошли три лекарства: «Спинраза» (Нусинерсен), «Эврисди» (Рисдиплам) и «Золгенсма». «Ранее экспертный совет «Круга добра» включил в число подопечных фонда всех детей со СМА при условии подтверждения диагноза генетическим анализом, медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для получения лекарств», – рассказал Ткаченко. Как сообщает РАПСИ, накануне фонд провел первое заседание попечительского совета, на котором рассматривался список лекарств. «У нас каждый пациент не был уверен перед следующим уколом, продолжится ли терапия, хватит ли его региону бюджетных денег на спасительное лекарство. Но теперь ситуация изменилась. Поддержка со стороны фонда, со стороны федерального бюджета теперь сыграет колоссальную роль. Она дарит пациентам гарантии своевременности и непрерывности продолжения терапии. Как вы понимаете, у наших пациентов нет времени ждать», – пояснила Германенко. Собеседница добавила, что кроме трех упомянутых препаратов, в мире пока нет других лекарств для лечения пациентов со СМА. «Все три препарата для лечения спинальной мышечной атрофии вошли в одобренный теперь перечень. Ими смогут обеспечиваться дети. Важно учесть, что «Спинраза» и «Эврисди» уже зарегистрированы на территории России, а «Золгенсма» находится в стадии регистрации», – отметила директор благотворительного фонда «Семьи СМА». По словам Германенко, в России огромное количество других больных с другими редкими и тяжелыми заболеваниями тоже сталкивается с проблемой нехватки лекарств. «В каких-то случаях это может быть 20-30 человек на всю страну, а в других – речь идет о сотнях пациентов. Минздрав предложил около трех десятков других заболеваний для включения в список препаратов, которые будут закупаться за счет фонда «Круг добра». Эти вопросы будут рассматриваться на ближайших заседаниях экспертного совета фонда», – подытожила Германенко. Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии 11 февраля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA). Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года. С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек. Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами. Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов. 33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось. В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР. В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек. Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США 12 февраля 2021, 02:29 Текст: Антон Антонов

Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден. Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации». «Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости». Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая. 21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России разработали технологию создания вакцин против нескольких вариантов коронавируса 12 февраля 2021, 18:06

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса, сообщил директор организации Александр Гинцбург. Гинцбург сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что в Центре Гамалеи разработали «технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса», а от «двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», передает ТАСС. «И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать», – добавил он. До этого стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Также научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кустурица привился «Спутником V» 12 февраля 2021, 06:43

Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Кустурица сообщил, что «уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля». Он отметил, что «белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna». Однако, по его мнению, 80% сербов «верят русским и верят в эффективность «Спутника V», считают российскую вакцину «самой лучшей» и «надеются, что ее будет больше в Сербии». «Эта вакцина для нас самая важная», – приводит его слова Россотрудничество в Telegram. В январе Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая». Врач порекомендовал россиянам перетерпеть насморк 12 февраля 2021, 10:10 Текст: Наталья Ануфриева

Временную заложенность носа в некоторых случаях надо перетерпеть, а не устранять каплями, иначе могут быть неприятные последствия, предупредил врач-отоларинголог Иван Лесков. Лесков заявил, что выделения из носа не всегда являются признаком болезни, иногда они могут быть нормальной реакцией организма на внешние факторы. Так, когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает, передает радио Sputnik. «Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», – пояснил он. Если во время отека, находясь на улице, закапать в нос сосудосуживающий препарат, то человек получит порцию холодного воздуха в легкие. С подобным однократным вмешательством организм справится без особого труда, однако если этим заниматься регулярно, то могут появиться проблемы. «Если «вламываться» регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. При резкой смене температуры надо потерпеть», – объяснил Лесков. Таким образом, резюмировал отоларинголог, если при резком понижении температуры у вас течет из носа или нос закладывает – это нормальная реакция организма, в которую лучше не вмешиваться. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель для людей с больным сердцем или гипертонией. В ВОЗ выразили надежду на рекомендации трем российским вакцинам от коронавируса 12 февраля 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат рекомендацию ВОЗ к использованию. «Другой процесс, который делается через ВОЗ, – это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов (качества, эффективности и безопасности). Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Вуйнович. Напомним, в четверг Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19. Малышева указала на опасную ошибку россиян во время пандемии 12 февраля 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Большинство россиян не знают, есть ли у них диабет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила врач и телеведущая Елена Малышева. Малышева заявила в эфире Первого канала, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни, передает РИА «Новости». «Сейчас вы сидите дома и говорите: «Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна». И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. (...) Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить», – пояснила она. Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач советует принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач: «Если врач назначил вам метформин – один из самых старых и дешевых препаратов – считайте, что вам повезло (...) Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь». Малышева рекомендовала людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом. Ранее врачи назвали причины повторного заражения COVID-19.