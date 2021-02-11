Лукашенко не исключил попыток извне синхронизировать протесты в России и Белоруссии Германию предостерегли от попыток испортить отношения России и Белоруссии 11 февраля 2021, 17:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министерство иностранных дел России предостерегает Германию от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска на фоне общения немецких властей с белорусской оппозицией, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», – цитирует РИА «Новости» Захарову. Накануне канцлер Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ приняли план действий о предоставлении убежища и стипендий в поддержку оппозиции Белоруссии. Также власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.

Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод 11 февраля 2021, 10:30

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

«Транснефть» рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» стоимостью почти 7 млрд рублей из-за увеличения налогов со стороны Минска и снижения загрузки. Республика может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию. Оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Белоруссии «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию, заявил «Коммерсанту» первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин. По этой трубе российское и белорусское дизтопливо поставляется в Венгрию и Латвию. С января 2020 года, помимо экологического налога в размере 0,35 рубля на 1 тонну нефтепродуктов на 100 км, Минск почти в три раза увеличил ставку налога на прибыль – с 18% до 50%. Под действие указа подпадают только национальное ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое и так перечисляет прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт». «Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки», – сообщил Гришанин. По данным «Транснефти», объемы транспортировки через «Запад-Транснефтепродукт» снизятся с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах. Убыток может составить до 800 млн рублей в год. Кроме этого, говорит Гришанин, беспрецедентно увеличилось административное давление на компанию. По данным «Транснефти», компания с начала 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз выросло число выездных проверок – до 20. «В такой ситуации нормально функционировать «Запад-Транснефтепродукт» не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Белоруссии потребуют банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной», – отметил Гришанин. Решить ситуацию могло бы увеличение транспортировки до 5 млн тонн или повышение действующего тарифа в 2,36 доллара за 1 тонну на 100 км на 80% – до 4,24 доллара, рассчитали в «Транснефти». Но рост стоимости прокачки, отмечает советник президента «Транснефти» Игорь Демин, может привести к оттоку объемов с этого маршрута. На данный момент, по словам Гришанина, «позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая «Транснефть» как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему». Он отметил, что «Транснефть» будет сопротивляться банкротству и последующей национализации оператора, в том числе через суды. Самой Белоруссии труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины. По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны. Лукашенко ответил цитатой из фильма «Москва слезам не верит» на письмо ЕС о пандемии 11 февраля 2021, 14:23 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на письмо от представителей Евросоюза с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией репликой героини из фильма «Москва слезам не верит». «Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей <...> Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией», – цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, поскольку «огромные деньги» были выделены на лечение инфицированных коронавирусом. «Если готовы – пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально», – заявил белорусский лидер. Также Лукашенко отметил, что в письме к нему обратились как к президенту республики и председателю Содружества независимых государств. «Пишут одно, а на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом. Я читаю и думаю: а где же правда? Ну хотя бы написали экс- президенту, бывшему или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин», – заключил он. Ранее Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется. Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию 10 февраля 2021, 20:53

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости». По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото. Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины. «В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев. Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России. Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности. Лукашенко: Потеря Белоруссии смертельно опасна для России 11 февраля 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что в случае потери Белоруссии Россия окажется в смертельной опасности. Он отметил, что республика продолжит укреплять свой силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам. Глава государства подчеркнул, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер и страна сможет защитить себя гораздо меньшими ресурсами, передает ТАСС. «Подтверждаю это еще и с помощью нашей России, потому что потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – сказал Лукашенко, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании. В то же время Лукашенко заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики. Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тыс. человек: около 2,4 тыс. делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет – в 2021-2025 годах. Лукашенко предложил народному собранию Белоруссии обсудить изменение конституции 11 февраля 2021, 11:30

Фото: VASILY FEDOSENKO/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий. Кроме того, Лукашенко предложил проанализировать достижения страны в сфере экономики, а также выяснить, чего достичь не удалось и где есть резервы. «Мы ничего не скрывали, и нам с вами есть что обсудить сегодня. Первое – надо проанализировать, что сделано в экономике, наши достижения – а они есть и, возможно, немалые; что не получилось и, главное, где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости». Он также предложил участникам форума подумать над тем, как «в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше», а также «какие меры предпринять для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни». В четверг в Минске началось Всебелорусское народное собрание, в котором принимают участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей республики. В первый день работы форума Лукашенко выступает с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Также ожидается, что он выступит с короткой заключительной речью и во второй день, а затем еще пообщается с участниками собрания. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР 11 февраля 2021, 12:03 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия и белорусский народ переживают сейчас переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», – цитирует ТАСС Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне – «была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу «блицкриг». Ранее Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий. В четверг в Минске началось Всебелорусское народное собрание, в котором принимают участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей республики. В первый день работы форума Лукашенко выступает с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Также ожидается, что он выступит с короткой заключительной речью и во второй день, а затем еще пообщается с участниками собрания. В ЦСКП обсудили условия евразийской интеграции 10 февраля 2021, 22:11 Текст: Антон Антонов

Общие ценности, единая историческая память и высокая экономическая взаимосвязанность позволяют надеяться, что в ближайшее десятилетие получится преодолеть надуманные барьеры и добиться более глубокой интеграции на евразийском пространстве, заявили в Москве в рамках международного форума «Устойчивое развитие». На форуме обсудили доклад Центра социально-консервативной политики «О развитии евразийской интеграции – укреплении евразийского общественного диалога». В центре внимания была ситуация в Молдавии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Директор консалтингового агентства GR-group, член экспертного совета Партии «Единая Россия» Андрей Громов (Москва) отметил намечающиеся позитивные изменения в реализации государственной политики по созданию прочных и современных институтов регионального сотрудничества. Он сообщил, что несмотря на искусственную «накачку» дезинтеграционных настроений и ряд не взятых вовремя под контроль процессов на евразийском пространстве, общие ценности, единая историческая память, высокая экономическая взаимосвязанность позволяют говорить о том, что в ближайшие десять лет России нужно действовать более активно – преодолеть надуманные барьеры и предоставить возможность более глубокой интеграции. «Ряд наших стратегических партнеров нуждается в поддержке. Мы имеем все возможности для организации такой работы, развития горизонтальных связей и формирования общественного консенсуса», – заявил Громов. Постковидный 2021 год – год 30-летия развала СССР, заметил координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев (Россия). «Но эти 30 лет стали не временем распада, а временем поиска новых интеграционных формул, становящихся все очевиднее», – пояснил он. Председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков (Белоруссия) напомнил, что скоро начнёт работу Всебелорусское народное собрание, которое должно определить основные направления развития Белоруссии. По его словам, с учетом необходимости достижения общественного компромисса, критически важно учесть предложения, которые должны быть выработаны в ходе широкого общественного диалога. Основатель Группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков (Белоруссия) охарактеризовал общественное настроение как «тревожное ожидание». Белорусское общество опасается, что не увидит по итогу Собрания реального действенного алгоритма для проведения реформ, что может снова спровоцировать народное недовольство, считает он. «Необходимо уделить должное внимание выстраиванию горизонтальных связей. Важно сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов, – заявил Бестолков. – Наша задача сегодня – построение современной общественной платформы, способной выстраивать связи с Россией, осуществлять обмен мнениями». Исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков отметил, что общественно-политические вызовы, фиксируемые сегодня на территории евразийского пространства оказывают сильное влияние на экономику. Ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин обратил внимание на формирование русофобских режимов в странах постсоветского пространства. По его словам, в Молдавии «западные гранты для некоторых людей оказались сильнее дешевого российского газа». Политолог Александр Серавин отметил, что особо следует отметить, в том числе на примере ситуации в Белоруссии, что не проводится работа между выборами, особенно с молодежью. Аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ Дмитрий Болкунец заявил, что белорусском обществе происходит переоценка ценностей – многие темы, связанные с евразийской интеграцией воспринимаются негативно белорусским обществом. Ответственный по направлению здравоохранения Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие» Евгений Чеканов заметил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны учитывать накопленный опыт сотрудничества по социальным, научным и образовательным проектам. В ноябре ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в России и Белоруссии. Также в ЦСКП обсудили влияние бизнеса на развитие общественно-политической жизни, участие приняли эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии и Киргизии. Кроме того, в ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко ответил на обвинения в фальсификации результатов выборов 11 февраля 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Кто-то мог «дописать» 1-2%, но «нарисовать» 80% голосов невозможно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, отвечая на обвинения в фальсификации результатов выборов главы республики в прошлом году. «После этих выборов говорят: вот там нарисовали что-то президенту действующему. Ну знаете, вот откровенно, ну у наших же губернаторов есть привычка – показать, у кого лучше. И кто-то полпроцента, процент, два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%», – передает слова белорусского президента РИА «Новости».



Лукашенко заявил, что «если кому-то не нравится 80 (%), пусть будет 76 (%), пусть даже будет 68 (%), как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 (%) – по опросам». «Пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа», – добавил он. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии. Лукашенко не исключил попыток извне синхронизировать протесты в России и Белоруссии 11 февраля 2021, 15:07 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в России и Белоруссия, чтобы сорвать интеграционные проекты. «Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами, подтверждает нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости». По его словам, «в этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран». «От связки Белоруссия – Россия … зависит мирное и стабильное будущее региона. От нашего единства с Россией все будет зависеть», – считает Лукашенко. Он также заявил, что пока Белоруссия и Россия стоят плечом к плечу, никто их «на колени не поставит и не наклонит». «Исхожу из того, что и Белоруссия для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами», – сказал Лукашенко. В то же время Лукашенко заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики. При этом, по его словам, в случае потери Белоруссии Россия окажется в смертельной опасности. Лукашенко сказал, сколько белорусов хотят интеграции с Россией 11 февраля 2021, 13:24 Текст: Евгения Шестак

Более 70% белорусских граждан выступают за интеграцию с Россией, около 30% – с Евросоюзом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные социсследования. «Последнее масштабное социологическое исследование: мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. Боюсь ошибиться на полпроцента-процент... 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией, около 30% от 100% респондентов – с ЕС. Мы опубликуем эти интереснейшие данные, вы на них посмотрите», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко. По его словам, в начале этапа независимой истории Белоруссии на референдуме белорусы высказались за развитие интеграции с Россией. Ранее Лукашенко в ходе выступления на открытии Всебелорусского народного собрания заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики. Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля 2021, 11:21 Текст: Алина Назарова

Всебелорусское народное собрание, в котором принимают участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей республики, стартовало в Минске. Девизом мероприятия стали слова «Единство. Развитие. Независимость». Форум продлится два дня. Официально одной из его центральных задач является обсуждение программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет. Однако, как ожидается, на фоне длящихся с августа прошлого года протестов оппозиции большое внимание на форуме будет также уделено вопросам конституционной реформы, о готовности провести которую неоднократно заявлял президент страны Александр Лукашенко. Вместе с тем на самом собрании не предполагается менять никакие конституционные нормы, поскольку это можно сделать только через референдум. В первый день работы форума Лукашенко выступит с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Как ожидается, он выступит с короткой заключительной речью и во второй день, а затем еще пообщается с участниками собрания, передает ТАСС. Как заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, в день открытия Всебелорусского народного собрания (ВНС) в органы внутренних дел поступило семь сообщений о «минировании» объектов, а накануне мероприятия – восемь. «Провокации в этом и заключаются (поступает ложная информация о «минированиях»). Люди, находясь далеко за пределами Республики Белоруссия, пытаются внести какую-то сумятицу, неудобства для людей, которые приехали (на ВНС). За вчерашний день поступило в органы внутренних дел восемь сообщений о минировании, уже сегодня, выезжая сюда (на собрание), также поступило семь сообщений о минировании объектов», – сказал Кубраков. По словам министра, объекты, в отношении которых поступает информация о «минировании», находятся под контролем правоохранителей, на них обеспечивается контрольно-пропускной режим. Кубраков уточнил, что речь идет, в том числе, о зданиях органов внутренних дел, куда «просто так не зайдешь». «Поэтому мы готовы (к провокациям). Все абсолютно объекты обследуются, как бы там ни было, на любое сообщение мы реагируем в обязательном порядке, проводим определенные мероприятия, выезжает следственно-оперативная группа. По каждому такому факту за вчерашний день возбуждено семь уголовных дел…, так как после обследования объектов ничего не было обнаружено», – добавил глава МВД республики. Он также уточнил, что по ряду более ранних случаев «минирований» белорусских объектов авторы ложных сообщений установлены и задержаны, в том числе за пределами Белоруссии. При этом Кубраков не стал называть какие-либо страны. «Большинство из них (авторов ) – это не телефонные абоненты, которые находятся и зарегистрированы в Республике Белоруссия», – сказал Кубраков. Лукашенко напомнил Западу об обещании не продвигать НАТО на восток 11 февраля 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется. Кроме того, Лукашенко заявил, что готов предоставить в Минске площадку для переговоров, в том числе о контроле над вооружениями. «Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости». По его словам, «сама же Белоруссия неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков». «По сути, наша страна сегодня – последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает», – отметил президент. Он также выразил мнение, что площадки по поддержанию безопасности деградировали и больше не могут эффективно выполнять свои функции. «Политики перестали слышать и слушать друг друга, а признанные многосторонние площадки, созданные для поддержания мира и безопасности, деградируют и не могут эффективно выполнять свои функции. И пандемия при этом – катализатор многих событий и изменений, о которых я только что сказал», – заявил Лукашенко. Как считает белорусский лидер, акценты в мировой политике смещаются больше в плоскость жесткой конкуренции, ее ярким выражением выступают «разногласия между США и Китаем, ЕС и Россией, а также другими крупными государствами». «Стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу. Остальные государства стремятся балансировать либо стремятся примкнуть к тому или иному лагерю», – добавил Лукашенко. В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе. До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии. Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране 11 февраля 2021, 09:46 Текст: Алина Назарова

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. «Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», – сказал глава белорусской спецслужбы, передает ТАСС. В то же время Тертель допустил, что внешние деструктивные силы весной еще предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. «Попытки (возобновить протесты) будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им удастся добиться таких целей, мы не видим», – отметил глава КГБ. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии. Лукашенко назвал Россию неизменным стратегическим партнером Белоруссии 11 февраля 2021, 12:39 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Александр Лукашенко в ходе выступления на открытии Всебелорусского народного собрания заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики. Лукашенко подчеркнул, что для Белоруссии важны отношения и с Евросоюзом, и с Китаем, однако «основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия», передает ТАСС. Он указал, что содействие России в непростых для Минска условиях имело для него огромное значение: «Данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций». Белорусский лидер добавил, что Минск не рассматривает «ни одно из государств в качестве противника», осуждает «любой военный конфликт» и последовательно выступает «за мирное урегулирование споров», передает РИА «Новости». Республика «неизменно готова выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела». Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тыс. человек: около 2,4 тыс. делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет – в 2021-2025 годах. В Кремле заявили о формировании повестки встречи Путина и Лукашенко 11 февраля 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-либо темах пока преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что «по темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, ну пока преждевременно говорить», а данный момент визит продолжает готовиться, передает РИА «Новости». «Повестка дня формулируется. Опять же пока не буду в какие-то детали вдаваться. Считаем это преждевременным», – сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли на повестке дня тема нового кредита Белоруссии. Также представитель Кремля не стал комментировать публикацию СМИ о возможном назначении российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева новым госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Накануне Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Напомним, Лукашенко в ходе выступления на открытии Всебелорусского народного собрания заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики.