Врач назвал подходящие для переливания плазмы категории заболевших COVID-19

Плазма с антителами к коронавирусу подходит не всем заболевшим, кроме того, большая часть заболевших справляется с COVID-19 самостоятельно, сообщил завотделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Александр Костин.

«Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдет болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, – неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше 10 дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то «окно», когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют», – передает РИА «Новости» слова Костина.

Вместе с тем специалист отметил, что большинство заболевших справляется с коронавирусной инфекцией самостоятельно.

«Наше вмешательство требуется только у тех, у кого развивается неблагополучный сценарий: продолжающаяся лихорадка, прогрессирование поражения легких, низкое содержание антител», – пояснил врач.

Ранее врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID.