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Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом
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Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Названа причина решения снести недостроенную АЭС в Крыму
Правительство Крыма решило снести до конца этого года недостроенную атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, поскольку нет возможности реанимировать стройку объекта, заявили в правительстве республики.
Согласно распоряжению крымского кабмина о демонтаже недостроенной атомной электростанции, под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них – реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции. Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове, передает «Коммерсант».
«Этот объект заброшен долгие годы, и никаких вариантов его завершения или перепрофилирования нет. К тому же там постоянно туристы получали травмы. Последний случай произошел прошлым летом, когда в заброшенную шахту упала женщина из Воронежа со своим пятилетним ребенком», – заявили в правительстве республики.
В министерстве строительства и архитектуры Крыма уточнили, что демонтаж ЩАЭС не потребует затрат из республиканского бюджета. Снос объекта намерены осуществить силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юрлиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства. Оставшиеся в результате сноса строительные материалы возьмут на баланс ГУПа для дальнейшей реализации.
Крымская АЭС, будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля «КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». Также на территории АЭС снимали кино, например картину Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а также многочисленные музыкальные клипы.
Ранее украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» наняла международную юридическую фирму для подготовки иска против России в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму.
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Крыму
В ФСБ рассекретили новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба госсовета Крыма.
В частности, в архиве представлена копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа, передает РИА «Новости».
«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тыс. человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года», – сказал вице-спикер Владимир Бобков.
Среди рассекреченных архивов – свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД. Материалы переданы руководству Центрального музея Тавриды. «Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала», – пояснил вице-спикер Госсовета.
В ноябре 2020 года в ФСБ рассекретили архивные документы по массовым расстрелам в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем, а также сведения о содержании узников и о пытках, которые проводились в лагере.
Эксперт указал на неспособность Германии «стратегически конкурировать» с Россией
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«Германия может сколько угодно заявлять о стратегической конкуренции с Россией, но противостоять нам в одиночку она неспособна», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя публикацию министерством обороны Германии документа «Мысли о бундесвере будущего», в котором Россия и Китай названы главными «стратегическими конкурентами».
«Германия – страна, которая не обладает ни государственным, ни тем более военным суверенитетом. Она остается под фактической оккупацией США, и именно с их документов немецкий министр обороны списала «Мысли о бундесвере будущего». Везде, начиная от стратегии национальной безопасности США и заканчивая военной доктриной, четко прописано, что их главными противниками являются Россия и Китай. Вот и госпожа Крамп-Карренбауэр, как прилежная ученица, переписала эти тезисы себе в блокнотик и теперь высказывает их так, как будто сама придумала», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.
В действительности же, уверен эксперт, Германия не способна противостоять ни России, ни Китаю в одиночку. «Несмотря на свою сильную экономику и большую численность населения, Германия может быть боеспособной только при объединении с другими членами НАТО. Но даже в этой структуре им грозят пальчиком американцы и лично генсек НАТО Йенс Столтенберг, указывая на невыполнение Германией требования выделять 2% ВВП на оборону», – рассказал собеседник.
Однако тратить большие средства на вооружения для Германии бессмысленно. «На ее границах нет серьезных военных угроз, поэтому можно сохранить только парадные расчеты бундесвера, а про остальное забыть. Так и происходит – все то оружие нового поколения, которое создавалось, не обслуживается, не ремонтируется и не модернизируется. Получается, что около половины новых систем вооружения вроде бы числится в парках и на аэродромах, но в реальности использоваться не может. Аналогичная ситуация и с личным составом: большинство существующих частей – это лишь ядро, а остальных планируется мобилизовать только в случае реальной угрозы. Но где взять подготовленный личный состав резерва в условиях профессиональной, а не призывной, армии? Непонятно», – констатировал Мураховский.
«Таким образом, для того, чтобы нормально подготовиться к реальной войне, немцам понадобится не менее трех месяцев. Пока что они только делают на публику воинственные заявления о противостоянии с Россией и Китаем, размахивают руками по телевизору, но на практике все выглядит совсем иначе», – заключил эксперт.
Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн передали Бундестагу восьмистраничный документ «Мысли о бундесвере будущего», в котором Россия и Китая названы «стратегическими конкурентами» Германии.
В документе говорится, что Россия – «противоборствующая сила в отношении Запада». По мнению составителей доклада, Россия «в последнее время ужесточила военные и политические угрозы и сознательно нарушила международные договоры». Отмечается, что и Китай становится «могущественным и все более заметным игроком».
Кроме того, в «Мыслях о бундесвере будущего» описываются положение в войсках Германии и ситуация в сфере безопасности. Согласно документу, вооруженные силы «недофинансированы», «односторонне ориентированы на миссии за рубежом» и «недостаточно подготовлены» как для своей роли в НАТО, так и для обеспечения нацбезопасности. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала «слабые места с точки зрения территориальных структур и процессов управления».
В ноябре Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
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На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
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Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости».
По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.
«В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев.
Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Уровень доверия Зеленскому упал ниже 40%
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38% напротив доверяют, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Согласно рейтингу, украинскому лидеру доверяют 38% опрошенных, 58% – не доверяют. Остальные респонденты затруднились ответить, сообщается на сайте соцгруппы.
В свою очередь премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют 54%, 30% не слышали о таком. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют 37%, не знают его 33%.
Также главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 33%, не знают такого 51%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют 54%, не знают такого 2%.
Экс-премьеру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%. Лидеру парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют 56%, не знают такого 16%. Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 74%.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2%.
В декабре опрос «Рейтинга» показывал более высокий уровень доверия у Зеленского – 44%, 53% – не доверяли.
Ранее в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
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США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
США потребовали от Турции избавиться от С-400
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Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС.
Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО».
При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения
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Украинские военные начали минировать дорогу у населенных пунктов рядом с линией соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольных ДНР Горловки и Донецка, заявил представитель Народной милиции республики.
«Нами отмечается минирование противотанковыми минами TM-62, установленными поперек дороги на выезде из Зайцево Северное в непосредственной близости от жилых домов..., и на выезде из населенного пункта Пески (минами), установленными поперек дороги», –цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он добавил, что минные заграждения начали наращивать в зоне ответственности 35-й и 28-й бригад украинских ВСУ.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Опытные образцы модернизированных «Аллигаторов» Ка-52М создали в России
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») создала два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М и готова начать поставки первых серийных машин в 2022 году, заявил управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.
«В прошлом году на нашем предприятии были созданы на базе серийных вертолетов два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения», – передает РИА «Новости» слова Денисенко.
Он отметил, что летные испытания Ка-52М, начавшиеся в прошлом году, проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» и что завершение опытно-конструкторских работ намечается в 2022 году.
«Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», – добавил Денисенко.
На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.
Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.
На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.
Напомним, 10 августа «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52.
В ЦСКП обсудили условия евразийской интеграции
Общие ценности, единая историческая память и высокая экономическая взаимосвязанность позволяют надеяться, что в ближайшее десятилетие получится преодолеть надуманные барьеры и добиться более глубокой интеграции на евразийском пространстве, заявили в Москве в рамках международного форума «Устойчивое развитие».
На форуме обсудили доклад Центра социально-консервативной политики «О развитии евразийской интеграции – укреплении евразийского общественного диалога». В центре внимания была ситуация в Молдавии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Директор консалтингового агентства GR-group, член экспертного совета Партии «Единая Россия» Андрей Громов (Москва) отметил намечающиеся позитивные изменения в реализации государственной политики по созданию прочных и современных институтов регионального сотрудничества.
Он сообщил, что несмотря на искусственную «накачку» дезинтеграционных настроений и ряд не взятых вовремя под контроль процессов на евразийском пространстве, общие ценности, единая историческая память, высокая экономическая взаимосвязанность позволяют говорить о том, что в ближайшие десять лет России нужно действовать более активно – преодолеть надуманные барьеры и предоставить возможность более глубокой интеграции. «Ряд наших стратегических партнеров нуждается в поддержке. Мы имеем все возможности для организации такой работы, развития горизонтальных связей и формирования общественного консенсуса», – заявил Громов.
Постковидный 2021 год – год 30-летия развала СССР, заметил координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев (Россия). «Но эти 30 лет стали не временем распада, а временем поиска новых интеграционных формул, становящихся все очевиднее», – пояснил он.
Председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков (Белоруссия) напомнил, что скоро начнёт работу Всебелорусское народное собрание, которое должно определить основные направления развития Белоруссии. По его словам, с учетом необходимости достижения общественного компромисса, критически важно учесть предложения, которые должны быть выработаны в ходе широкого общественного диалога.
Основатель Группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков (Белоруссия) охарактеризовал общественное настроение как «тревожное ожидание». Белорусское общество опасается, что не увидит по итогу Собрания реального действенного алгоритма для проведения реформ, что может снова спровоцировать народное недовольство, считает он.
«Необходимо уделить должное внимание выстраиванию горизонтальных связей. Важно сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов, – заявил Бестолков. – Наша задача сегодня – построение современной общественной платформы, способной выстраивать связи с Россией, осуществлять обмен мнениями».
Исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков отметил, что общественно-политические вызовы, фиксируемые сегодня на территории евразийского пространства оказывают сильное влияние на экономику. Ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин обратил внимание на формирование русофобских режимов в странах постсоветского пространства. По его словам, в Молдавии «западные гранты для некоторых людей оказались сильнее дешевого российского газа».
Политолог Александр Серавин отметил, что особо следует отметить, в том числе на примере ситуации в Белоруссии, что не проводится работа между выборами, особенно с молодежью. Аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ Дмитрий Болкунец заявил, что белорусском обществе происходит переоценка ценностей – многие темы, связанные с евразийской интеграцией воспринимаются негативно белорусским обществом.
Ответственный по направлению здравоохранения Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие» Евгений Чеканов заметил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны учитывать накопленный опыт сотрудничества по социальным, научным и образовательным проектам.
В ноябре ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в России и Белоруссии. Также в ЦСКП обсудили влияние бизнеса на развитие общественно-политической жизни, участие приняли эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии и Киргизии. Кроме того, в ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов.
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В Иране опровергли переданные СМИ слова Зарифа о сбитом лайнере
Данные СМИ о словах главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы завившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.
Хатибзаде заявил, что распространенная в СМИ информация не заслуживает доверия, «многие слова, приписанные Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям, имеющиеся же утверждения в этой записи не соответствуют действительности», передает РИА «Новости».
Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан.
Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой якобы Зариф говорит, что правда о причине крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 не может быть раскрыта в интересах безопасности.
Речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана, он говорит, что есть «тысяча возможностей», чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе – преднамеренная атака с участием одного или трех «диверсантов».
Говоривший описал этот сценарий как «сосем не маловероятным», сообщает телеканал.
Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.
Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.
Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали. Верховный суд Ирана призвал власти страны выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing. При этом Иран отказался передавать черные ящики сбитого Boeing Украине.