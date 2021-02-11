Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом

Эксперт указал на неспособность Германии «стратегически конкурировать» с Россией

«Германия может сколько угодно заявлять о стратегической конкуренции с Россией, но противостоять нам в одиночку она неспособна», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя публикацию министерством обороны Германии документа «Мысли о бундесвере будущего», в котором Россия и Китай названы главными «стратегическими конкурентами».

«Германия – страна, которая не обладает ни государственным, ни тем более военным суверенитетом. Она остается под фактической оккупацией США, и именно с их документов немецкий министр обороны списала «Мысли о бундесвере будущего». Везде, начиная от стратегии национальной безопасности США и заканчивая военной доктриной, четко прописано, что их главными противниками являются Россия и Китай. Вот и госпожа Крамп-Карренбауэр, как прилежная ученица, переписала эти тезисы себе в блокнотик и теперь высказывает их так, как будто сама придумала», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

В действительности же, уверен эксперт, Германия не способна противостоять ни России, ни Китаю в одиночку. «Несмотря на свою сильную экономику и большую численность населения, Германия может быть боеспособной только при объединении с другими членами НАТО. Но даже в этой структуре им грозят пальчиком американцы и лично генсек НАТО Йенс Столтенберг, указывая на невыполнение Германией требования выделять 2% ВВП на оборону», – рассказал собеседник.

Однако тратить большие средства на вооружения для Германии бессмысленно. «На ее границах нет серьезных военных угроз, поэтому можно сохранить только парадные расчеты бундесвера, а про остальное забыть. Так и происходит – все то оружие нового поколения, которое создавалось, не обслуживается, не ремонтируется и не модернизируется. Получается, что около половины новых систем вооружения вроде бы числится в парках и на аэродромах, но в реальности использоваться не может. Аналогичная ситуация и с личным составом: большинство существующих частей – это лишь ядро, а остальных планируется мобилизовать только в случае реальной угрозы. Но где взять подготовленный личный состав резерва в условиях профессиональной, а не призывной, армии? Непонятно», – констатировал Мураховский.

«Таким образом, для того, чтобы нормально подготовиться к реальной войне, немцам понадобится не менее трех месяцев. Пока что они только делают на публику воинственные заявления о противостоянии с Россией и Китаем, размахивают руками по телевизору, но на практике все выглядит совсем иначе», – заключил эксперт.

Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн передали Бундестагу восьмистраничный документ «Мысли о бундесвере будущего», в котором Россия и Китая названы «стратегическими конкурентами» Германии.

В документе говорится, что Россия – «противоборствующая сила в отношении Запада». По мнению составителей доклада, Россия «в последнее время ужесточила военные и политические угрозы и сознательно нарушила международные договоры». Отмечается, что и Китай становится «могущественным и все более заметным игроком».

Кроме того, в «Мыслях о бундесвере будущего» описываются положение в войсках Германии и ситуация в сфере безопасности. Согласно документу, вооруженные силы «недофинансированы», «односторонне ориентированы на миссии за рубежом» и «недостаточно подготовлены» как для своей роли в НАТО, так и для обеспечения нацбезопасности. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала «слабые места с точки зрения территориальных структур и процессов управления».

В ноябре Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.

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