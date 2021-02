Иран произвел металлический уран Иран начал переговоры о постоянном членстве в ЕАЭС 11 февраля 2021, 05:57 Текст: Антон Антонов

Иран осуществит подготовительные шаги для вступления в ЕАЭС в качестве постоянного члена, сообщил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По итогам визита в Москву он сообщил, что Тегеран «начал переговоры о постоянном членстве» в ЕАЭС и «через две недели» проведет «подготовительные меры», передает РИА «Новости». Напомним, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщал, что в феврале стартуют переговоры с Тегераном о постоянной зоне свободной торговли. В 2018 году в Астане было подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве 10 февраля 2021, 13:50

Фото: Olivier Hoslet/Pool/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву. «В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар. «Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами». «Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник. Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог. «Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар. Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции. При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом 10 февраля 2021, 15:42

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины. «Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий. Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Названа причина решения снести недостроенную АЭС в Крыму 10 февраля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Правительство Крыма решило снести до конца этого года недостроенную атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, поскольку нет возможности реанимировать стройку объекта, заявили в правительстве республики. Согласно распоряжению крымского кабмина о демонтаже недостроенной атомной электростанции, под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них – реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции. Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове, передает «Коммерсант». «Этот объект заброшен долгие годы, и никаких вариантов его завершения или перепрофилирования нет. К тому же там постоянно туристы получали травмы. Последний случай произошел прошлым летом, когда в заброшенную шахту упала женщина из Воронежа со своим пятилетним ребенком», – заявили в правительстве республики. В министерстве строительства и архитектуры Крыма уточнили, что демонтаж ЩАЭС не потребует затрат из республиканского бюджета. Снос объекта намерены осуществить силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юрлиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства. Оставшиеся в результате сноса строительные материалы возьмут на баланс ГУПа для дальнейшей реализации. Крымская АЭС, будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля «КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». Также на территории АЭС снимали кино, например картину Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а также многочисленные музыкальные клипы. Ранее украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» наняла международную юридическую фирму для подготовки иска против России в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму. МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter 10 февраля 2021, 08:14

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства. «Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости». По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало. Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные». Эстония собралась построить АЭС на берегу Финского залива 10 февраля 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Эстония, запланировавшая отказаться от каменного угля к 2035 году, решила построить атомную электростанцию на южном побережье Финского залива. Пока что окончательное место строительства не определено, однако компания Fermi Energia, стоящая за проектом, ведет переговоры о размещении АЭС в волости Виру-Нигула, сообщает портал Yle. В планах энергокомпании – возведение малого модульного реактора, одного из первый в Европе. Их особенность заключается в том, что из-за размера их можно размещать ближе к населенным пунктам и таким образом обеспечивать потребность городов и промышленности в энергии. Всего в мире разрабатывается около 70 подобных реакторов. Эстония поставила своей целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Среди способов достижения этого – отказ от использования каменного угля к 2035 году. Поэтому страна испытывает потребность в новой, более безопасной и экологичной атомной энергии. Лавров заявил об ожесточенных попытках Запада сделать Россию «послушной» страной 10 февраля 2021, 11:30

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Запад пытается сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету «послушными», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». По его словам Запад хочет «нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям». «И хотят, чтобы Россия по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», – добавил он. По словам Лаврова, сила, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый. Юлия Навальная покинула Россию 10 февраля 2021, 16:42 Текст: Елизавета Булкина

Супруга Алексея Навального улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне. Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа. Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg. Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции. Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. Актер Семчев: При Брежневе люди жили полнокровно 10 февраля 2021, 16:50

Фото: Мусаэльян Владимир/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев был человеком, взявшим на себя ответственность за народ, в чем-то он даже схож с героем комиксов Бэтменом, считает актер Александр Семчев, сыгравший в спектакле «Бэтмен против Брежнева» Театра на Бронной. «При всем при том, что и в экономике, и в политике были свои проблемы, Брежнев, на мой взгляд, был прежде всего руководителем, взявшим на себя определенную ответственность за государство. И кстати, несмотря на то, что в спектакле Бэтмен, защитник и борец со злом, «против Брежнева», они в чем-то схожи. Они не убивают, не мстят, и они оба вообще-то люди довольно мягкие в контексте спектакля. Вообще, та эпоха, уж я повторюсь, она добрее была. Нынче, мне кажется, люди злее становятся. Циничнее», – рассказал актер изданию «Собеседник.ru». Семчев отметил, что молодые люди почему-то видят в Брежневе героя «какой-то клоунады с орденами на весь пиджак». «А он, безусловно, не был клоуном. Вот ни разу! А то, что нынче смеются над его старостью и какими-то возрастными чудачествами, так сейчас же смеются, по-моему, вообще над всем. Все можно осмеять. Но попробовал бы кто лет 50 назад насмехаться», – добавил артист. «Да, разумеется, ходили анекдоты, и диссиденты были, и кухонные разговоры велись, и политику обсуждали, и много чего было. Но тогда было и то, чего нет нынче. В эпоху «развитого социализма» полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были, на моей памяти, и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам, и к педагогам. Но это все ушло – поменялось почти в одночасье. Можно, наверное, относиться с юмором к каким-то старческим слабостям генсека, но все-таки человек прошел войну, и после Никиты Хрущева люди как-то все равно жили полнокровно. Жили!» – сказал Семчев. Семчев в спектакле «Бэтмен против Брежнева» сыграл архетипическую советскую тещу. Спектакль режиссера Саши Денисовой – фантазия на тему того, что делал бы супергерой в эпоху застоя, если бы жил в СССР. Рассказчик этой истории – дочь Бэтмена. ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Крыму 10 февраля 2021, 12:21 Текст: Евгения Шестак

В ФСБ рассекретили новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба госсовета Крыма. В частности, в архиве представлена копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа, передает РИА «Новости». «Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тыс. человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года», – сказал вице-спикер Владимир Бобков. Среди рассекреченных архивов – свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД. Материалы переданы руководству Центрального музея Тавриды. «Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала», – пояснил вице-спикер Госсовета. В ноябре 2020 года в ФСБ рассекретили архивные документы по массовым расстрелам в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем, а также сведения о содержании узников и о пытках, которые проводились в лагере. Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному 10 февраля 2021, 19:46 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости». Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался. Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент. 18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Германия предложила США выкуп за отмену санкций против «Северного потока – 2» 10 февраля 2021, 13:25

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию. По данным издания, Берлин был готов оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 млрд евро. Взамен Германия ожидала, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано». Блокировать эти законотворческие инициативы предполагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», передает «Прайм». Между тем исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». Ряд оппозиционных немецких политиков также раскритиковали «выкуп» Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с Вашингтоном будут потрачены средства налогоплательщиков. Минфин Германии ситуацию не прокомментировал, однако стало известно, что официальный ответ от ведомства все же последует. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще». ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2» 10 февраля 2021, 18:47

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Елизавета Булкина

Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» будет иметь «геостратегические последствия» для отношений между Европой и Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге. «Кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток – 2», такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», – передает его слова РИА «Новости». Между тем в Газпроме заявили, что завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки 10 февраля 2021, 14:45

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела. Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости». «Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи. В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению. Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России». «У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она. Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку. Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу. Шредер напомнил об истории отношений России и Германии 10 февраля 2021, 06:59

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globa Look Press

Текст: Антон Антонов

Санкции «никогда не работали», тем более в отношении России, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. «Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Handelsblatt. Он считает, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен «в скором времени», так как это «в интересах Германии, в интересах Европы». Шредер призвал не «увязывать это с какими-либо другими вопросами». Он отметил, что власти Германии ясно заявили: «Северный поток – 2» служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен». Шредер согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что «не следует разрушать» мосты в отношениях с Россией, поскольку Москва «слишком важна для международной политики». Бывший канцлер отметил, что России нужны «деньги за газ», это «важно, это взаимная зависимость». Он подчеркнул, что «исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа, впрочем, и нефти», у Германии «никогда не было проблем с поставками из России», а у России – «проблем» с Берлином «при оплате». «Почему здесь что-то должно измениться?» – заявил он, добавив, что Германия нуждается в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Германия назвала условия для создания военного альянса России и Китая 10 февраля 2021, 18:44

Фото: Zha Chunming/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире. Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости». «Они (сторонники приостановки проекта «Северный поток 2») говорят, что из-за происходящего в России мы не должны иметь дел с Россией, в конце концов, любой бизнес с Россией идет на пользу государству. Таким образом, это применимо ко всему, это ведет к полной экономической изоляции России. У нас похожие дебаты в отношении Китая, там речь идет о расцеплении, под этим подразумевается не что иное, как экономическая изоляция Китая», – отметил Маас. По его словам, необходимо оценивать риски подобной изоляции двух стран, сторонники подобных мер в отношении Москвы и Пекина «подталкивают Россию и Китаю все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз» «Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении», – сказал глава ведомства. Также он подверг критике сторонников исключения России из Совета Европы. По его словам, членство в СЕ отвечает интересам россиян. «Я ни во что не ставлю стратегию сожженных мостов, это не только неправильно, это опасно», – отметил Маас. Он добавил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», – заявил глава МИД. Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции «никогда не работали», тем более в отношении России. Между тем глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».