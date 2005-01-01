ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о свободной торговле

В Астане подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

По словам Тиграна Саргсяна, который возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии, стороны смогут экономить на уплате таможенных пошлин сразу после вступления соглашения в силу, передает ТАСС.

Напомним, полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном подпишут через три года.