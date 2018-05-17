Назван срок подписания соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана

Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном подпишут через три года, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян на экономическом форуме в Астане.

В четверг ЕАЭС и Иран подпишут временное соглашение о свободной торговле, передает ТАСС.

Сейчас составлен первоначальный перечень товаров, на которые планируется снизить или отменить пошлины, «охват соглашения – 50% объема взаимной торговли».

Во временном соглашении также предусмотрен «эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж». Его место и состав стороны определяют по договоренности. Кроме того, формируется «совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», передает РИА «Новости».

Напомним, в марте сообщалось, что страны ЕАЭС договорились о подготовке соглашения по зоне свободной торговли с Ираном